    政治

    藍指財劃法問題出在行政院 吳思瑤：肇事逃逸還譴責受害者

    民進黨立委吳思瑤。（資料照）

    2025/09/11 10:10

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會去年三讀通過藍白強推的「財政收支劃分法」修法，如今公式設計出包，多個縣市分配金額不如預期，國民黨稱問題出在行政院的怠惰與黑箱。對此，民進黨立委吳思瑤回顧修法歷程，直言藍白反過來討錢要行政院負責，「根本是肇事逃逸後還譴責受害者」，並強調算帳要找藍白黨團總召傅崐萁及黃國昌。

    對於345億元統籌分配款無法完成分配，國民黨表示，公式設計出現誤差，造成345億元遲遲未能分配，問題出在行政院的怠惰與黑箱。主席朱立倫認為，財政部完全可以立即用正確公式試算，補足給各縣市，做為明年編預算的參考，就能解決絕大部分問題。但行政院卻刻意拖延，製造中央與地方對立。

    「得了便宜還賣乖！」吳思瑤說，藍白聯手地方掏空中央，挖走中央財源4165億元後，興高采烈拍拍屁股走人，其中345億元出包無法分配，行政院提覆議還是被藍白否決，這是黑箱粗糙修法搞烏龍的結果，藍白竟反過來再來討錢要行政院負責，根本是肇事逃逸後還譴責受害者。

    吳思瑤指出，去年11月6日審查時，國民黨立委陳玉珍3分鐘送出財政委員會，唯一一位到場參與審查的縣市長是高雄市長陳其邁，卻被曬在一旁無法發言，「台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安你們當時人在哪裡？藍白縣市首長只顧搶錢，有誰在乎法案內容粗糙不堪嗎？」

    吳思瑤說，去年12月20日藍白立委一天通過三大惡法，聯手對民進黨立委集體施暴。她那天被國民黨立委圍攻、被民眾黨麥玉珍重摔在地，陳培瑜被陳玉珍狠踹下腹，司法還在偵辦中。

    她表示，回顧當天她在院會的發言，說破嘴藍白都不聽，但不幸惡果一一應驗。冤有頭，債有主，15個縣市首長根本找錯對象，要算帳要找來藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌才對，行政院一定要硬起來，不要再背鍋善後、啞巴吃黃蓮了。

