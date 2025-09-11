為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安喊「地方包圍中央」 莊秉潔看不下去指北市分最多「毫無道理」

    中興大學教授莊秉潔點出台北建設已成熟，統籌分配款卻最多，「毫無道理」。（記者蘇孟娟攝）

    中興大學教授莊秉潔點出台北建設已成熟，統籌分配款卻最多，「毫無道理」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/11 09:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委修惡財劃法出現諸多分配亂象，15藍白縣市首長齊槓中央喊捍衛補助，台北市長蔣萬安更稱「地方包圍中央」；中興大學環工系教授莊秉潔看不下去「突破盲腸」點出，台北市面積六都最小且建設已發展成熟卻分最多，明年補助大增442億「毫無道理」，他也喊要公平，建議刪除各類營利事業營業額之佔比，只考慮人口及面積來分配。

    新財劃法因諸多修法缺誤，部分縣市統籌分配款不增反減，甚至還有300餘億無法分配，行政院2月27日雖提覆議案把問題都點出來，卻被立院否決；中央因多釋出4千餘億給地方，預算缺口也面臨調整原補助地方預算方式及權責分配以利因應。

    15藍白縣市首長昨卻齊槓中央，其中台北市明年獲配1149餘億居冠，蔣萬安卻帶頭喊「地方包圍中央」。

    莊秉潔看不下去指出，台北市及新北各項建設（如捷運）已經或接近完成，其它縣市建設才正要開始，甚至還未開始，台北明年度卻可多拿442億，且台北的面積六都最小，獲配1149餘億後，人均分配4.69萬，比人均分配第二名的高雄及桃園的2.78萬還高出1.7倍，毫無道理可言。

    他強調，台北是商業城，公司行號自然會登記於此，但所設工廠及污染常在中南部等縣市，不補償中南部縣市，反而將錢集中台北，更無道理。

    對於藍白大動作喊話，莊秉潔也喊要建立更公平機制，建議刪除各類營利事業營業額的佔比，只考慮人口及面積來分配給各縣市。

