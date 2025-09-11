柯文哲交保在外愈久 葉耀元：民眾黨內戰將愈加白熱化

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，「這幾天大家都在關注柯文哲交保後對台灣政治與民眾黨帶來的影響，不知道有沒有人思考過，這件事情對現任民眾黨黨主席黃國昌會有什麼影響」，並以3點詳細分析。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因京華城弊案遭羈押1年，日前以7千萬元交保，台北地檢署已正式提起抗告，是否再度羈押備受外界矚目，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，「這幾天大家都在關注柯文哲交保後對台灣政治與民眾黨帶來的影響，不知道有沒有人思考過，這件事情對現任民眾黨黨主席黃國昌會有什麼影響」，並以3點詳細分析。

葉耀元今日於「葉教授的國際事務學院」發文提及，說老實話，政治分析其實就是簡單的邏輯推導，再加上對個別政治人物以及外在環境的透析，就可以做出相對精確的判斷因為社會科學處理的是人類行為，所以一定不可能完全準確。但要搞清楚這些政治人物的行為舉止、他們背後對於自我利益的設定，就蠻靠直覺的。

葉耀元指出，「講到直覺，我長時間以來都對民眾黨政治人物有不錯的判斷，大概是因為我跟他們交過手吧」。這幾天大家都在關注柯文哲交保後對台灣政治與民眾黨帶來的影響，不知道有沒有人思考過，這件事情對現任民眾黨黨主席黃國昌會有什麼影響呢。如果我們假設檢察官抗告不成功，所以柯文哲會繼續交保在外，則黃國昌就會面臨以下窘境。

葉耀元接續分析以下3點，首先，民眾黨不可能接受雙重馬車；這個黨太小，沒有那麼多資源可以分配。所以當一個不情願退位的太上皇對上現任皇帝之時，勢必會上演一場宮廷劇。目前民眾黨多數人都還在觀望，除了少數當初跟柯文哲走得比較近的幕僚已經開始陪柯文哲做「文宣影片」。「只要抗告失敗確定之後，我想柯文哲就會馬上要大家，包含黃國昌排排站宣示忠誠了。黃國昌如果還想要繼續維持聲量，他聽話的可能性會很高，但這也就表示2026年跟2028年這2次選舉的局不會是他來操縱的。」

葉耀元指出，再者，「黃國昌自己透過直播所維持的昌粉，跟柯文哲從過去到現在所累積的柯粉，其實彼此並不重疊。」柯文哲被羈押之後，黃國昌的確有成功轉化一些柯粉成為昌粉，但當柯文哲重新取得話語權跟媒體舞台之後，民眾黨內部就要再次評估如何讓柯粉跟昌粉共存共榮。「雖然他們都可以用『反綠』的大旗給號召在一起，但一旦談到黨內利益跟權力分配的時候，彼此就會開始大小眼了。弄個不好，這就會是民眾黨分裂的前兆喔」。

第3點為黃國昌拉著民眾黨小八立委做著國民黨的隨扈組織已久，但依照柯文哲的個性，他會想要國民黨分更多的東西，例如：明年縣市長選舉如何禮讓，或是在縣市政務體系放進自己的人馬。葉耀元推測，「黃國昌目前只想著看能不能凹到新北市長的提名，不過他真的目標大概是2028跟國民黨搭配作為副總統候選人的身分」，這對柯文哲來說誘因不大，而且給黃國昌太多聲量，就等同於拱手送出自己打下的江山。當初立院選舉的合作只是要吸收昌粉，但可不是要把柯粉轉化成昌粉啊！

葉耀元最後說，「柯文哲在外面越久，黨內的內戰就會越白熱化，黃國昌能低調多久，就讓我們繼續看下去。畢竟只用選舉利益結合在一起的兩個人，在有利益衝突的時候就會自然而然的從合作轉化為競爭的態勢，自古皆然。望周知。」

