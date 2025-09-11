普發萬元現金來了！ 發放期程與截止領取時間曝光

行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元。財政部表示，將比照2023年普發現金資格，全國老少皆可領取。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元。財政部表示，將比照2023年普發現金資格，全國老少皆可領取，如立法院順利通過特別預算，最快10月下旬開始領取，明（2026）年4月上旬一般民眾領取截止、5月上旬新生兒領取截止。

財政部今天將在行政院會就普發現金領取資格、領取方式、推估期程報告。財政部表示，根據韌性特別條例，特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，因此今年10月上旬到明年5月上旬皆可領取。而領取截止期限前一個月，為出生新生兒領取期間。

財政部表示，原則比照2023年度普發現金6000元方式辦理。在領取資格方面，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等，皆可領取。

財政部表示，以2023年普發現金6000元時的領取方式為基礎規劃，當時領取方式共有5種，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。

財政部表示，領有勞工保險之年金給付、勞工職業災害保險之年金給付、國民年金各項年金給付（含原住民給付）、老年農民福利津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金，以及身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍之人員及其具我國國籍眷屬，與公費就養榮民等，可辦理直接入帳。

至於登記入帳，可至指定網站登記入帳；ATM領現，2023年共15家金融機構（包含8家公股銀行、中信、台新、國泰世華及郵局等）、計2萬6688台ATM提供服務，覆蓋率達83.2% 。本次除原15家外，加入富邦共16家，將達84.23%。郵局領現全國計有1294個支局。

造冊發放則包括矯正機關收容人由矯正署造冊後發放，偏鄉地區由當地派出所或分駐所造冊後發放，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉。

