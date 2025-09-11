為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普發萬元現金來了！ 發放期程與截止領取時間曝光

    行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元。財政部表示，將比照2023年普發現金資格，全國老少皆可領取。（資料照）

    行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元。財政部表示，將比照2023年普發現金資格，全國老少皆可領取。（資料照）

    2025/09/11 08:52

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天將通過韌性特別預算案，包括普發放萬元現金編列2360億元。財政部表示，將比照2023年普發現金資格，全國老少皆可領取，如立法院順利通過特別預算，最快10月下旬開始領取，明（2026）年4月上旬一般民眾領取截止、5月上旬新生兒領取截止。

    財政部今天將在行政院會就普發現金領取資格、領取方式、推估期程報告。財政部表示，根據韌性特別條例，特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，因此今年10月上旬到明年5月上旬皆可領取。而領取截止期限前一個月，為出生新生兒領取期間。

    財政部表示，原則比照2023年度普發現金6000元方式辦理。在領取資格方面，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等，皆可領取。

    財政部表示，以2023年普發現金6000元時的領取方式為基礎規劃，當時領取方式共有5種，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。

    財政部表示，領有勞工保險之年金給付、勞工職業災害保險之年金給付、國民年金各項年金給付（含原住民給付）、老年農民福利津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金，以及身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍之人員及其具我國國籍眷屬，與公費就養榮民等，可辦理直接入帳。

    至於登記入帳，可至指定網站登記入帳；ATM領現，2023年共15家金融機構（包含8家公股銀行、中信、台新、國泰世華及郵局等）、計2萬6688台ATM提供服務，覆蓋率達83.2% 。本次除原15家外，加入富邦共16家，將達84.23%。郵局領現全國計有1294個支局。

    造冊發放則包括矯正機關收容人由矯正署造冊後發放，偏鄉地區由當地派出所或分駐所造冊後發放，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播