推新版財劃法引分配爭議 國民黨反指：問題出在行政院

儘管行政院昨已解釋今年2月就已點出藍白財劃法修法版本瑕疵，但國民黨今仍反控「問題出在行政院的怠惰與黑箱」，並稱「打擊地方施政的就是民進黨」。（資料照）

2025/09/11 08:51

〔記者施曉光／台北報導〕當初藍白聯手執意通過新版財政收支劃分法公式出包，造成補助分配款爭議，台中市長盧秀燕昨日號召藍、白地方首長齊聚台北要求中央政府解決，儘管行政院已解釋今年2月就已點出修法瑕疵，行政院長長卓榮泰也說如果當初藍白接受行政院覆議，這些問題當時就能解決，但國民黨今仍反控「問題出在行政院的怠惰與黑箱」，並稱「打擊地方施政的就是民進黨」，強調「15縣市長齊心捍衛地方財源拒絕民進黨卸責！」

國民黨指出，財劃法修法初衷是為確保地方政府財政自主，不再讓地方建設與經費成為中央操作的籌碼，民進黨現在卻用杯葛拒絕的態度來面對，甚至發文聲稱「冤有頭債有主」，「但真正打擊地方施政的就是民進黨自己！」

國民黨指控稱，「問題出在行政院的怠惰與黑箱！」財劃法公式設計出現誤差，造成345億元遲遲未能分配，該黨主席朱立倫就指出，財政部完全可以立即用正確公式試算，補足給各縣市，做為明年編預算的參考，就能解決絕大部分問題，「但行政院卻刻意拖延，製造中央與地方對立」，「更嚴重的是，一般補助款竟被行政院硬生生改成『申請制』。本來應該透明、公式化分配的資源，變成黑箱操作的計劃型補助，完全是『掛羊頭賣狗肉』。這樣的做法，不但削弱地方財政自主，更讓中央操弄資源、挑起對立。」

國民黨強調，這不是藍白兩黨的政治操作，而是地方縣市團結起來，為了守護財源、保障民生建設，不得不站出來，賴清德總統口口聲聲說要「均衡台灣」，如今卻因行政怠惰、補助黑箱，把地方財源當籌碼，挑起內耗，該黨呼籲行政院、財政部立即解決，不需要無限上綱，製造鬥爭。

