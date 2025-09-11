為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》林佳龍昨啟程訪問歐洲多國 第一站今抵這個國家

    外交部長林佳龍正展開歐洲國家的訪問行程，第一站將抵達捷克進行訪問。圖為林佳龍（右）4月接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（左），就台捷關係及認知作戰等議題交換意見。（外交部提供）

    外交部長林佳龍正展開歐洲國家的訪問行程，第一站將抵達捷克進行訪問。圖為林佳龍（右）4月接見捷克眾議院副議長巴圖謝克（左），就台捷關係及認知作戰等議題交換意見。（外交部提供）

    2025/09/11 08:56

    〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣要積極走向國際社會！外交部長林佳龍繼日前低調訪問日本、菲律賓等印太國家後，正展開歐洲國家的訪問行程。據指出，林佳龍已於昨晚深夜搭乘華航班機前往此次歐洲行第一站捷克進行訪問，除代表政府出席國立故宮博物院首度在捷克國家博物館舉行的特展活動，預計也將拜會捷克政界人士。據掌握，林此趟歐洲行將走訪多個國家，時間則超過十天。

    林佳龍最近這段時間積極走訪與我理念相近的無邦交國，但由於中國的打壓，台灣的外長要訪問這些國家，並非易事。涉及與對方國家的外交默契，林佳龍除尊重安排，維持低調，也不擬提前公布行程，預計會等待行程告一段落後，再予以一定程度的證實，以維持與對方國家的繼續往來。先前訪問日本與菲律賓，就是這樣的處理模式。而這趟歐洲行，涉及多個國家，林佳龍與外交部方面更保持謹慎，避免消息走漏，中共強行介入施壓，而給擬拜訪國家政府帶來不必要的困擾。

    這幾年與台灣關係升溫的捷克，雙方政經往來頻密，成為林佳龍走訪歐洲國家的第一站。透過「故宮文物百選及其故事」特展於當地時間11日在捷克國家博物館盛大揭幕，林與文化部長李遠將共同代表政府出席開幕儀式，這也是兩位部長共推「歐洲台灣文化年」系列活動之一，包括立法院副院長江啟臣也率立委團參加，成為台捷兩國文化交流的一大盛事。此外，林今日抵達捷克後，預計也將陸續拜會捷克政界人士，但基於雙方默契，將配合捷克方面，再評估是否有所說明。

    國立故宮博物院這次首度在捷克舉行特展，捷克國會做出相關修法，才讓這次極具規模的文化展示得以成形。故宮日前指出，這次將展出人氣國寶〈翠玉白菜〉、〈清院本清明上河圖〉等經典文物。林佳龍4月在台北接見來訪的捷克眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）時也就此事做出討論，並強調兩國在經貿、科技及文化等領域應密切合作。林這次低調訪問歐洲國家行程，據指出，我方同樣定調在經貿、科技及文化等領域，進行更豐富與高層次的交流。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播