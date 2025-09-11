半導體牽線 高雄與「歐洲矽谷」簽署城市合作備忘錄

羅達生（右二）率高市府團隊前往德國德勒斯登，與該市第一副市長揚·東豪瑟（中）簽署城市合作備忘錄。（高市行國處提供）

2025/09/11 08:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市副市長羅達生率團訪問有「歐洲矽谷」之譽的德國德勒斯登，代表高市府與德勒斯登簽署「城市合作備忘錄」，雙方未來將共同面對半導體產業帶來的挑戰，也登上多家德媒報導。

德勒斯登位於德國東部，擁有歐洲最大的半導體產業聚落，包含ESMC（現正興建中）、英飛凌、博世、格芯等國際大廠均已進駐，被稱為「薩克森矽谷」，也有「歐洲矽谷」之譽，台積電在歐洲的第一座晶圓廠即選址於此。

請繼續往下閱讀...

高雄則是近年迎來台積電設廠，全力發展半導體產業鏈、智慧城市治理與淨零轉型，與德勒斯登在產業結構與發展方向高度契合。

羅達生率高市府訪團，於9月8日至9月10日訪問德國德勒斯登，簽署「城市合作備忘錄」，羅致詞時指出，這是兩市實質合作的起點，未來雙方將在半導體、高科技、智慧城市等領域深化合作；同時透過教育連結，為青年世代創造更多學習機會。

德勒斯登市第一副市長揚·東豪瑟（Jan Donhauser）強調，期待兩市搭建更緊密的合作平台，德勒斯登第二副市長伊娃・耶尼根（Eva Jähnigen）、副市長揚・普拉茨卡（Jan Pratzka）均率督導局處出席與訪團交流，獲得多家德媒關注報導。

兩市交流頻繁，德勒斯登市經濟發展辦公室處長史特芬·李茨榭爾（Steffen Rietzschel）則專程訪台，近日拜會高市經發局長廖泰翔，分享德勒斯登在半導體與交通建設最新進展，期盼拓展台德高等教育合作，深化國際人才培育。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法