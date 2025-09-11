盤點藍營修財劃法種種荒謬行徑 王定宇：誰丟的垃圾就誰來撿

民進黨立委王定宇盤點國民黨在「財劃法」修法過程中的各種荒謬行徑，並強調「誰丟的垃圾就誰來撿」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手倉促通過新版「財政收支劃分法」，造成統籌分配稅款公式錯誤，引發一連串爭議，在野15縣市長昨日北上舉行聯合記者會，台中市長盧秀燕呼籲中央「放下屠刀」。民進黨立委王定宇盤點國民黨在「財劃法」修法過程中的各種荒謬行徑，並強調「誰丟的垃圾就誰來撿」。

王定宇指出，藍白聯手修「財劃法」修出分子分母錯誤的大包，導致345億無法分配給地方，中央也無法動支。王定宇列舉國民黨在修法過程中的荒謬行徑，包括在當時委員會（一讀）不讓立委討論，不讓受邀出席的縣市政府發言，只花了三分鐘就送出；立法院院會二讀表決前不知道法案內容、資料也還沒印給立委；不甩民進黨多次示警草案黑箱、分配公式有問題；立法院院會現場一片混亂，強行輾壓通過；三讀通過後高聲歡呼、漠視人民權益。

王定宇提到，當行政院發現公式錯誤，2月份提出覆議，國民黨對此否決，沒想到「財劃法」現在出大包，國民黨卻怪行政院沒說、財政部亂算、民進黨政府不會做事。

王定宇表示，他建議「誰丟的垃圾就誰來撿」，行政院就是依照藍白亂修的法編列預算，藍白自己認錯、自己提再修法。王定宇提醒，根據法律，年度總預算必須在8月底前送進立法院，正常的話，這個再修法只能適用明年提出的後年度總預算，王質疑：「能期待藍白用正常的方式處理嗎？」

