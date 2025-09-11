館長槍擊案2嫌判重刑 林智群：黃國昌刻意隱瞞「根本法界好油」

竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，新北地檢署2020年起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉與槍手劉丞浩，並以組織犯罪條例起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝及多名幫眾，施、劉等人均被重判定讞。（資料照）

2025/09/11 09:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕竹聯幫寶和會犯下「館長」陳之漢槍擊案及擄人勒贖等多起重大刑案，民眾黨主席黃國昌昨發文質疑寶和會會長邵柏傑判無罪，並酸賴清德總統先前說「掃黑不退讓」淪為大笑話。對此，律師林智群發文批評黃國昌刻意隱瞞此案主嫌、槍手已被判重刑定讞，還有一堆寶和會成員被判刑，拿單單一個人判無罪就質疑政府掃黑不夠力，整天造謠，讓國民不相信司法，真的很噁心。他也大酸黃國昌「根本就是法界『好油』」！

竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，新北地檢署2020年起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉與槍手劉丞浩，並以組織犯罪條例起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝及多名幫眾，施、劉等人均被重判定讞。

檢方另於2022年認定寶和會前會長邵柏傑藏身幕後，為組織犯罪最上層，依違反組織犯罪條例、刑法恐嚇取財未遂罪起訴，但新北地院審理後認為查無積極事證，足以證明邵柏傑涉入寶和會成員所犯的「館長」陳之漢槍擊案等重大刑案，亦查無邵曾在寶和會幹部群組指揮下達命令，其餘有關邵與寶和會成員接觸、見面等事證，因此判決無罪，可上訴。

林智群在臉書轉貼黃國昌的發文截圖，並指「事實真相是什麼？陳之漢槍擊案主嫌（組長施俊吉）與槍手劉丞浩分別重判16年與15年半，其餘寶和會成員判10月到8年刑期不等，全案定讞」。

林智群說明，黃國昌講的這個邵柏傑，之前是寶和會會長，卸任後是精神領袖，黃國昌指控這個人，也不是沒道理。可是根據法院相關資料，沒有事證證明邵柏傑當時有與成員接觸或見面，而且共犯手機中也查無他指揮恐嚇取財的對話紀錄，加上邵柏傑並未在幹部群組內，沒辦法認定邵柏傑就是實質領袖，最終只能判無罪。

林智群批評，黃國昌刻意隱瞞主嫌以及槍手被判重刑定讞，一堆寶和會成員被判刑，拿單單一個人被判無罪，就說寶和會真夠力，質疑政府掃黑不夠力，整天造謠讓國民不相信司法，真的很噁心。

林智群強調，「如果用連連看就可以把人家判重刑，那台灣司法才是有問題吧？！」他也感嘆「結果這種造謠文，還有2.3萬人買單，你就知道不查證的弱智民眾有多少了」。

林智群也在文末大酸，黃國昌「根本就是法界好油嘛！」他也直言，黃國昌跟「Linbay好油」版主林裕紘兩人，都很會利用「資訊落差」帶風向，會湊在一起不是沒原因的。

