藍白亂修財劃法還甩鍋中央 卓榮泰13日邀縣市長討論

行政院長卓榮泰13日將邀請縣市政府首長開會，討論新版財劃法引發的分配爭議及中央與地方事權分配議題。（資料照）

2025/09/11 08:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白聯手倉促通過新版「財政收支劃分法」，造成統籌分配稅款公式錯誤引爭議，藍白縣市首長昨卻齊聚台北開記者會向中央喊話。對此，行政院長卓榮泰昨表示，本週內他會分時間邀請他們，來處理解決問題的最終方式。據悉，卓揆後天（13日）將邀請台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等縣市政府首長到行政院開會，就新版財劃法的分配爭議及中央與地方事權議題討論。

明年中央統籌分配稅款高達8841億元，較今年暴增4165億元，增幅達89%；但因新法分配公式有爭議，尚有345.5億元未分完。各縣市中，以台北市分到1149億元、增442億元最多，新北市約958億元、增407億元次之，台南市約497億元、僅增169億元，均居6都之末。

據悉，卓揆4日已與民進黨執政縣市首長就相關議題討論，13日也將邀請藍營縣市首長，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人就此交換意見。

卓揆昨出席SEMICON Taiwan國際半導體展開幕典禮，對於藍白縣市長開記者會，卓揆回應媒體詢問時表示，蠻可惜的，如果當時有接受行政院的覆議，那這些問題當時就應該可以解決。

不過，卓榮泰也指出，地方首長先以解決問題的方法、態度，先行討論過也好，本週內他會分時間邀請他們，來處理解決問題的最終方式。現在是面對問題、解決問題的時候，因為大家都在等，等中央、地方所有預算能夠順利編列，他也希望藉此當做未來朝野合作或改進的一個很好的經驗。

