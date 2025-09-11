為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    顏寬恒涉貪二審今宣判 「寬恒表弟」喊話別賴給民進黨

    「中二解顏」發言人林宣宏（中）表示，希望顏寬恒好好面對自己的司法判決。（資料照，記者黃旭磊攝）

    「中二解顏」發言人林宣宏（中）表示，希望顏寬恒好好面對自己的司法判決。（資料照，記者黃旭磊攝）

    2025/09/11 08:06

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒涉嫌貪污、偽造文書罪被起訴，二審高等法院台中分院訂今天（11日）上午10點宣判；「中二解顏」發言人林宣宏表示，希望顏寬恒好好面對司法判決，證據已經很明顯，拜託顏寬恒不要拗給（台語：強行扭曲）「司法不公」、說是民進黨控制司法。

    台中地院曾於2024年7月26日一審宣判，顏寬恒涉貪污罪判刑7年10個月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得108萬多元，同案被告林進福（顏寬恒擔任立委聘僱公費助理）判刑7年8個月，褫奪公權2年。

    另涉及偽造文書罪（假買賣豪宅）部分，顏寬恒一審判刑6個月（可易科罰金），張于廷（澤序空間設計公司負責人）判刑4個月（可易科罰金），而竊占國有地罪部分，顏寬恒及陳麗凌（顏寬恒妻）無罪，顏仁賢（顏寬恒弟弟）判刑6個月（可易科罰金）。

    高院上午將進行二審宣判，自稱「寬恒表弟」的林宣宏表示，證據已經這麼明顯，希望顏寬恒好好面對自己的司法判決，不要拗給（台語，強行扭曲）司法不公說是民進黨控制司法，台灣政治人物應該清廉，應該為鄉親打拼。

    林宣宏說，顏寬恒是中二選區透過選舉、民意推舉的立委，「顏立委，希望你好好面對二審宣判」。

