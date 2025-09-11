川普盟友遭槍殺 吳靜怡揭仇恨被演算法推波助瀾、加速撕裂社會

美國保守派政治評論員柯克（見圖）10日在發表演講時突遭槍殺，享年31歲，這起槍擊暴力事件隨即引發外界議論。（路透）

2025/09/11 08:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在發表演講時突遭槍殺，享年31歲，這起槍擊暴力事件隨即引發外界議論。媒體人吳靜怡發文指出，柯克生前言論尖銳，在社群媒體的演算法推波助瀾下，也讓仇恨的種子被放大、發酵，甚至演變成現實的暴力，加速撕裂社會。她也提到，這跟先前美國總統川普遭到暗殺一樣，都是仇恨循環的延伸。而在台灣也有政客，不斷利用藍綠擴大自己影響力來迫害司法的體制，浪費社會的成本。

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他州的猶他谷大學發表演講，不料在演講途中遭到槍擊，柯克頸部中彈後被緊急送醫，仍傷重不治身亡，享年31歲。

吳靜怡在臉書發文指出，美國保守派評論員柯克在猶他谷大學的活動中遭槍擊身亡，這不僅是個人生命的逝去，更是彰顯社群媒體時代政治暴力的問題。

吳靜怡表示，柯克是「Turning Point USA」的創辦人，也是美國知名保守派評論員，他經常在社群上猛烈抨擊左翼政策、犯罪與移民議題，言論尖銳，直指痛點，當社群媒體的演算法推波助瀾時，如果你討厭柯克，就會看到嘲諷、陰謀論與惡意極端內容；如果你支持他，則會被推播他更激烈的言論片段。

吳靜怡認為，兩派人馬被困在各自的回音室裡，對立逐步升級，於是仇恨的種子很快就被放大、發酵，最後演變成現實的暴力，更有目擊者懷疑槍手可能受到這些仇恨貼文的激發。在柯克遇害後，社群平台上甚至出現「他活該」的留言，這也凸顯演算法已經不只是信息過濾器，而是仇恨的放大器。

吳靜怡直言，這起槍擊事件，其實是美國政治裂痕惡化的縮影，自川普時代以來，美國社會的分歧就越來越尖銳，社群媒體讓這種撕裂進一步加速。

吳靜怡也指出，從川普遭遇暗殺未遂，到柯克的死亡，這些都不是孤立事件，而是同一個仇恨循環的延伸。

吳靜怡在文末也感嘆，仇恨的代價是生命，演算法的冷血可能殺死民主；仇恨的成本，最終是民主的死亡。台灣偏偏就是有政客，不斷利用藍綠擴大自己影響力來迫害司法的體制，浪費社會的成本。

