藍白控中央故意不給錢、話術誤導大眾 他曬政院覆議案狠打臉

藍白15個縣市首長9日召開聯合記者會向中央討錢。（資料照）

2025/09/11 00:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白亂修新版財劃法，因公式設計出包，導致多個縣市明年度統籌分配稅款不如修法前試算，但藍白卻反過來怪中央，15個藍白執政縣市長9日更集結召開記者會向中央討錢，指控中央「故意不給錢」、「用話術誤導大眾」。對此，政治工作者周軒貼出行政院今年2月送交立法院，關於新版財劃法覆議案的關係文書，狠狠打臉藍白地方首長說詞。

藍白強闖備受爭議的財劃法修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院雖然提出覆議，但藍白堅持原案，否決政院覆議。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。

請繼續往下閱讀...

不料藍白反過來指責中央當初沒有說清楚，台中市長盧秀燕9日更召集15個藍白地方首長北上召開記者會，要求中央負責，向中央爭取「實質補助」。會上，這些首長隻字不提新版財劃法修法出包，堅稱公式「沒有問題」，桃園副市長王明鉅痛批就是中央故意找麻煩不給錢；嘉義市長黃敏惠更稱中央一直告訴大家統籌分配稅款增加4千多億元，卻刪減或縮減一般性補助款及計劃性補助款，地方政府預算未實質增加反而短少，中央是以話術誤導大眾。

對此，周軒9日深夜貼出行政院今年2月送交立法院，關於新版財劃法覆議案的關係文書，「我看什麼桃園市副市長王明鉅還有嘉義市長黃敏惠還在講中央用話術唬弄老百姓，藍白的財劃法沒有問題，我只能說很多人講話前都不查資料的。政院覆議案裡面清清楚楚寫著，（財劃法）修正條文第16條之1第3項第1款，規定普通統籌分配稅款可供分配款項90.5%分配直轄市及縣（市）款項指標及權數之計算。該款序文已定明不含離島；惟在第1目至第4目及第5目之2所定計算公式中，分母係以『占全部直轄市及縣（市）』（22個市縣）計算，與序文內容矛盾，致生適用上之窒礙。」

「以該款第1目所定營利事業營業額計算非離島之19個直轄市及縣（市）分配比率為例，因第1目分母為最近3年全部直轄市及縣（市）之平均值合計數（即22個市縣合計），致非離島之19個直轄市及縣（市）分配比率合計僅占99.8%，尚餘0.2%額度未分配；如何處理，滋生疑義。」

「再來，修正條文第16條之1第3項第3款規定，普通統籌分配稅款可供分配款項2.5%分配離島三縣（市）款項指標及權數之計算。該款序文及第1目至第4目、第5日之2亦有前揭內容矛盾問題。以該款第1目所定營利事業營業額計算離島三縣（市）之分配比率為例，因分母為最近3年全部直轄市及縣（市）之平均值合計數，致離島三縣（市）分配比率合計僅占0.2%，尚餘99.8%額度未分配；如何處理，亦有疑義。」最後周軒慨歎，「可見國民黨黨團立委沒有一個專心在看法案關係文書的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法