補助款爭議 盧秀燕喊「中央放下屠刀」中市議員：拿刀的是你家立委

2025/09/10 22:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕藍白立委修惡新版財劃法，造成諸多資源分配亂象，中央因釋出逾4000億統籌分配款給地方，須調整原補助地方模式，台中市長盧秀燕今揪藍白縣市首長北上爭補助，喊話中央「放下屠刀」；民進黨台中市議員江肇國、周永鴻等痛批，藍白修惡財劃法，如今亂修法的惡果已現，真正拿刀的是他們自家立委，「只是數學差到離譜的那種」，酸她亂揮「次元刀」，替藍白立委切割責任，甩鍋中央。

藍白立委修惡新版財劃法，財政部依修正版本分配，部分縣市統籌分配款補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元統籌款無法分配等亂象；因中央釋逾4000億統籌分配款，預算缺口須舉債，另研議調整原補助地方預算方式及權責分配因應。

盧秀燕今率藍白縣市首長北上批評中央藉著補助修理各縣市政府，「希望中央放下屠刀」。江肇國不以為然指出，藍白一邊讓立委從中央搬走超過3700億，一邊盧秀燕再帶縣市首長出來喊說不要砍補助款，「到底什麼邏輯」；盧秀燕還要中央「放下屠刀」，但真正拿刀的，就是他們自家立委，「只是數學差到離譜的那種」。

周永鴻也不滿指出，盧秀燕高喊要中央「放下屠刀」，卻避談藍白亂修財劃法才是亂局根源、亂揮「次元刀」，只想替藍白立委切割責任，幫自己甩鍋；籲盧勿再作政治秀，「藍白製造的爛攤子，就該自己收拾」。

