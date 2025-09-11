討錢請找國民黨團！他點破盧秀燕混淆視聽 藍白亂修財劃法還出來鬧

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等人召開「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

2025/09/11 00:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手在立法院強推《財政收支劃分法》，卻因公式設計出包，導致多個縣市拿到的統籌分配款項比原本還少，台中市長盧秀燕更為此召集藍白執政的15個縣市首長北上集結召開記者會，搬出「一般性補助款」向中央討錢。台灣青年世代共好協會理事長張育萌跳出來痛批，盧秀燕搞這局根本是一場精心設計的混淆視聽，「冤有頭、債有主，你要統籌分配款，請去找國民黨團要；你要一般性補助款，請你勇敢一點，去撞開國民黨團大門！」

張育萌10日深夜在臉書發文，「盧秀燕今天號召15縣市長參戰，拋出一般性補助款轉移《財劃法》焦點，這根本是一場精心設計的混淆視聽。全台灣現在都知道，國民黨的數學爛到有剩，傅崐萁為首的黨團惡搞《財劃法》，把縣市長通通絆倒，盧秀燕和蔣萬安也心知肚明。我昨天就猜，他們今天會絕口不提《財劃法》16-1條（分子分母烏龍），準備拿一般性補助款被砍來敲鑼打鼓。果然，盧秀燕立刻搞一個『聯合聲明』，讓15縣市一起簽，還裝模作樣喊話說『希望中央政府要放下大砍地方政府補助款的屠刀』；蔣萬安今天像吃炸藥，直接開嗆『就是要地方包圍中央』！」

請繼續往下閱讀...

「盧和蔣要把『分子分母』的搞笑修法強制翻頁，故意拉出一般性補助款來模糊焦點，因為一般民眾搞不清楚這麼複雜的名詞。統籌分配款和一般性補助款是《財劃法》裡不同的兩筆錢。統籌分配款（16-1條）是照人口和面積等指標分配，也就是國民黨硬闖的《財劃法》中，分子分母寫錯的公式。盧秀燕現在硬扯的一般性補助款是第30條，是中央額外編預算來『補助』縣市政府，這就沒有公式了。國民黨縣市長哭完統籌分配款越分越少，驚覺是黨團修法烏龍惹禍，現在矛頭轉向一般性補助款。這更好笑了，因為他們不知道，一般性補助款也是被自己黨團玩掉的！」

張育萌接著列出時間線，「去年12 月20日深夜，藍白挑燈夜戰，聯手強硬三讀通過《財劃法》。藍白從中央挖走了8841億元統籌款，自己做賊心虛，擔心中央統籌款被搶之後，想砍一般性補助款，所以另外寫了一條（第30條第3項），要求一般性補助款不能比去年少。結果今年1月，藍白又在總預算出動快速表決，通刪939億，再減列近1136億，試圖癱瘓政府運作。」

「這跟一般性補助款有什麼關係？因為藍白通刪還不夠，又逼行政院『自行刪減』 636 億。各部會幾乎都已經被砍到水電費付不出來，所以行政院就把本來要給各縣市的一般性補助款刪減636億。問題來了，藍白通過的《財劃法》不是說『一般性補助款不能比去年少』嗎？行政院怎麼還可以這樣『違法刪補助』？答案就是，行政院根本沒違法，因為藍白砍預算的時候，《財劃法》還被韓國瑜壓在立法院桌上不知道哪疊文件堆裡。」

「去年12月，藍白同時惡搞《財劃法》跟《憲法訴訟法》，既想搶錢也想癱瘓憲法法庭。《財劃法》通過之後，國民黨團擔心憲法法庭還沒被癱瘓，《財劃法》可能會被提釋憲。因此，12月27日，財政委員會召委陳玉珍有夠離譜，發了個公文給韓國瑜，請韓國瑜院長『延緩咨請總統公布《財劃法》』。這樣的要求，我還是第一次聽到。國民黨自己使出渾身解術，蠻橫通過的《財劃法》，三讀通過之後，又叫院長晚點送。《財劃法》被國民黨團講得天花亂墜，好像無法三讀的話，各縣市就通通休克。結果超速通過之後，又可以壓著不算，這樣想快就快、想慢就慢？」

張育萌繼續說道，「陳玉珍發函後，立法院像走進沒有《財劃法》的平行時空，不送就是不送。直到今年2月，才把《財劃法》送交總統府和行政院。有夠好笑，那時候總預算都編完審完了啊，行政院也已經應藍白要求，自己把預算刪掉了（刪636億補助款）。說穿了，就是國民黨團自作聰明，把《財劃法》壓著不公布，導致中央砍補助款時，《財劃法》還是舊版，沒有『一般性補助款不能比去年少』這條。」

「今年5月，國民黨立委才驚覺自己又闖禍了。5月22日，王鴻薇和羅智強開記者會，罵行政院『大刪地方補助款，賴政府心中還有人民？』眼看行政院不理立委的無理取鬧，一週後，國民黨團又罵『早就說不能刪，行政院還硬刪』，王鴻薇還恐嚇說這是『偽造文書』和『違法刪減』，指示各縣市告中央。王鴻薇真的是專業的政壇綜藝咖。請問委員，這到底違反什麼法？你們自己法案三讀藏起來不送，聰明反被聰明誤，審完中央預算了，才想起來作業沒交。已經來不及了啦。審預算的時候，用的就是舊法。拜託讀完小四數學之後，再報個國中公民衝刺班。」

「你們自己叫行政院刪636億，行政院照你們的話砍了，你們又自導自演說，因為補助款被砍，所以縣市政府要斷炊？神也是你，鬼也是你？大家瞎忙了一年，《財劃法》要重修，盧秀燕避重就輕，不罵分子分母講錯，還敢來說是『中央砍你補助款』？真正拿屠刀砍你們 15 縣市的罪魁禍首，就是陳玉珍、傅崐萁、王鴻薇這些躲在黨團裡的『專業立法災難製造機』啦！」

最後張育萌痛批，「這種低配版的政治復仇者聯盟，為什麼還要浪費大家時間？冤有頭、債有主，你要統籌分配款，請去找國民黨團要；你要一般性補助款，請你勇敢一點，去撞開國民黨團大門！盧秀燕和蔣萬安拉 15 個縣市長浩浩蕩蕩、一字排開，卻至今不敢回答『所以你們認為《財劃法》到底該不該重修？』」

藍白15個縣市首長9日北上集結召開記者會向中央討錢。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法