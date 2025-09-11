藍白財劃法出包竟向中央討錢 林智群搬陳玉珍「名言」嘴爆！

藍白15個縣市首長9日集結向中央討錢。（記者田裕華攝）

〔即時新聞／綜合報導〕藍白亂修新版財劃法，因公式設計出包，導致多個縣市明年度統籌分配稅款不如修法前試算，但藍白執政的縣市首長卻反過來怪中央，週三（9日）更北上向中央討錢。對此，律師林智群搬出國民黨立委陳玉珍今年初開嗆文化界時所說的「丟掉那個要飯的碗」，嘴爆這群企圖顛倒是非的藍白縣市長。

藍白強闖備受爭議的財劃法修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院雖然提出覆議，但藍白堅持原案，否決政院覆議。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。沒想到，藍白反過來指責中央當初沒有說清楚，被認為是2028將代表藍營出現角逐總統大位的台中市長盧秀燕，更召集藍白地方首長北上召開記者會，要求中央負責，向中央爭取「實質補助」。

對此，林智群9日在臉書發文，搬出今年初立院審查總預算案，陳玉珍揮刀大砍公視23億預算，引發影視圈、文化界、學界人士強烈反彈時，回嗆批評人士所說過的話：「以陳玉珍委員的兩句話跟國民黨地方首長共勉之。一、沒有錢就做沒有錢的事情。二、丟掉那個要飯的碗。

網友也紛紛嘲諷，「拿那麼多預算還不會執政就下台」、「尊重民意很難嗎？32：0，認同這些立委幹的好事」、「有錢不會做事的縣市長麻煩自己下台」、「都已經給你們增加那麼多預算，還不會執行，就直接下台換人」、「行政院硬起來，一切依法行政，沒錢就做不了事的下台！」、「支持以其人之道，還治其人之身」、「藍白縣市首長是不會撙節、省著點花哦？不會做，下台換有能力的人來做啦！」

反紫光奇遊團成員許美華也在臉書PO文，「國民黨亂修財劃法出包，害自己很多縣市少拿很多億。藍營15個縣市長今天召開聯合記者會，結果如何？果然一如預期，不意外。國民黨對財劃法亂修法不想認錯，朱立倫勉強承認是『小瑕疵』；地方縣市就是要拿得比去年多；不管修法出包法條公式分母寫錯，反正民進黨中央政府就是要負責解決……」

「國民黨就是要執政黨行政團隊幫他們亂修法擦屁股，而且態度一點也沒有做錯事的羞愧感。自己三讀而且否決覆議的財劃法，竟然可以當小瑕疵，直接無視法律效力，叫行政團隊不要管錯誤公式直接先給錢、再提修法……朱立倫這不是叫行政團隊公然違法嗎？」

她接著說：「大家可能會很疑惑，為什麼財劃法出包，國民黨不自己趕快提案再修法就好？其實，關鍵就是時間問題，趕不上明年預算。因為按照政府行政作業，明年的預算，中央政府在今年八月底前就編列了，地方政府會稍晚，但大概九月、十月間也要送出。就是前幾天中央政府送出明年預算之後，很多縣市才發現，按照出包的新版財劃法，明年從中央拿到的統籌分配款不增反減，才驚覺事情不妙。其實執政黨最好的回應方式，除非國民黨願意認錯，同時端出足夠的誠意，否則就是堅持『依法行政』。執政黨行政團隊至少應該要讓台灣社會知道，財劃法修法這件事，誰是誰非？誰該為修法錯誤負責任？哪些政治人物死不認錯？」

最後許美華直言對行政院長卓榮泰9日的回應感到失望，「卓榮泰說『其實蠻可惜的，如果當時立院有接受政院的覆議，那麼這些問題當時就應該可以獲得解決……這週內會分時間邀請地方首長，討論解決問題的最終方式』。卓榮泰要找地方首長討論什麼？又是要幫忙想什麼解決方案？政治不是不能妥協，政治就是妥協的藝術。但重點是，妥協換到什麼？值不值得？國民黨有沒有誠意要讓些什麼？面對今天國民黨政客把行政團隊當沙包的幹話，我都聽不下去，民進黨你們真的要吞下去嗎？你們對得起把票投給你們的支持者嗎？」

