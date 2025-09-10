為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白亂修財劃法還甩鍋中央 卓榮泰：當時接受覆議就能解決

    行政院長卓榮泰與台灣半導體產業協會常務理事暨聯華電子總經理簡山傑，一同出席SEMICON Taiwan 2025開幕式，會後在台上與所有來賓合影。（記者田裕華攝）

    2025/09/10 20:34

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白聯手倉促通過新版「財政收支劃分法」，造成統籌分配稅款公式錯誤引爭議，藍白縣市首長今天卻齊聚台北開記者會向中央喊話。行政院長卓榮泰今天表示，如果當時有接受行政院的覆議，這些問題當時就應該可以解決，本週內他會分時間邀請他們，來處理解決問題的最終方式。

    卓榮泰今天上午出席SEMICON Taiwan國際半導體展開幕典禮，對於媒體詢問，藍白縣市長北上開記者會，是否希望地方先跟中央溝通好時，他表示，蠻可惜的，如果當時有接受行政院的覆議，那這些問題當時就應該可以解決。

    不過，卓榮泰也說，地方首長們先以解決問題的方法、態度，先行討論過也好，本週內他會分時間邀請他們，來處理解決問題的最終方式。現在是必須面對問題、解決問題的時候，因為大家都在等，等中央、地方所有預算能夠順利編列，他也希望藉此當做未來合作或改進的一個很好的經驗。

    行政院發言人李慧芝則表示，今年2月27日行政院就已對新版財劃法提出覆議，指出修法錯誤的地方，特別是第16條之1規定不論是本島或離島，分母都是「全部直轄市及縣（市）」，將造成「非離島19個直轄市及縣（市）有0.2%額度未分配」，而「離島三縣（市）有99.8%額度未分配」等情形。

    李慧芝指出，除此之外，還有分配指標權重導致城鄉差距擴大，以及事權分配等問題，都是行政院提出覆議的原因，但很遺憾覆議案遭到立院否決，目前統籌分配稅款無法完全分配的狀況，也是受到立法院三讀法律的限制。

    此外由於中央財源大幅減少，有限資源必需協助城鄉差距被擴大的地方，現在行政院與部會正在準備，將邀請22位縣市首長來討論，解決公式錯誤，事權分配以及城鄉不均等三大問題，期待能夠藉由中央與地方的共同討論尋求解方。

