批統籌分配款增加卻刪減補助款 黃敏惠：中央以話術誤導大眾

嘉義市長黃敏惠出席記者會，表達捍衛補助款立場。（記者田裕華攝）

2025/09/10 20:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，嘉義市長黃敏惠說，此次「財政收支劃分法」修法後，中央一直告訴大家統籌分配稅款增加4千多億元，卻刪減或縮減一般性補助款及計劃性補助款，地方政府預算未實質增加反而短少，中央是以話術誤導大眾。

黃敏惠說，中央對地方財政協助有統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助等3類，其中統籌分配款為地方政府年度預算主要財源。財劃法修法後統籌分配款增加，但行政院主計處公布的修正補助辦法，把原具備普遍性、經常性等計畫型補助款，移列為一般性補助款且改為部會申請核定，她感慨「中央吃人夠夠，一般性補助款更是『名存實亡』」，且申請審查制令人有「黑箱化」、「顏色審查」疑慮，更讓人擔心中央假財政紀律之名，行差別補助之實。

請繼續往下閱讀...

黃敏惠說，計畫型補助款鉅額縮減，後續若中央事務轉嫁移由地方分擔，或要求地方增加分攤比例，將加重地方財政負擔、陷入「要五毛卻少一塊」困境。

此外，中央以財劃法計算公式有誤為由，保留統籌稅款345億至今未分配，此經費攸關地方推動建設預算，籲請中央依立法意旨全數分配。

嘉義市財政稅務局長洪彩燕說，嘉義市今年統籌分配稅款42.71億元，加上一般性補助及計畫型補助共150.71億元，但財劃法修正後，2026年統籌分配稅款約108.46億元，雖增加65.75億多元，但至目前中央各部會通知補助款僅約42.43億元，總計150.89億元。

洪彩燕說，中央明年的補助款比今年減少約65.57億元，中央藉由改變補助辦法，增統籌款減補助款，一增一減，再加計事權下放及地方配合款比率提高，明年嘉義市財政會更加艱困。

「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等縣市首長舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，嘉義市長黃敏惠（後站立者）北上出席。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法