為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批統籌分配款增加卻刪減補助款 黃敏惠：中央以話術誤導大眾

    嘉義市長黃敏惠出席記者會，表達捍衛補助款立場。（記者田裕華攝）

    嘉義市長黃敏惠出席記者會，表達捍衛補助款立場。（記者田裕華攝）

    2025/09/10 20:15

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，嘉義市長黃敏惠說，此次「財政收支劃分法」修法後，中央一直告訴大家統籌分配稅款增加4千多億元，卻刪減或縮減一般性補助款及計劃性補助款，地方政府預算未實質增加反而短少，中央是以話術誤導大眾。

    黃敏惠說，中央對地方財政協助有統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助等3類，其中統籌分配款為地方政府年度預算主要財源。財劃法修法後統籌分配款增加，但行政院主計處公布的修正補助辦法，把原具備普遍性、經常性等計畫型補助款，移列為一般性補助款且改為部會申請核定，她感慨「中央吃人夠夠，一般性補助款更是『名存實亡』」，且申請審查制令人有「黑箱化」、「顏色審查」疑慮，更讓人擔心中央假財政紀律之名，行差別補助之實。

    黃敏惠說，計畫型補助款鉅額縮減，後續若中央事務轉嫁移由地方分擔，或要求地方增加分攤比例，將加重地方財政負擔、陷入「要五毛卻少一塊」困境。

    此外，中央以財劃法計算公式有誤為由，保留統籌稅款345億至今未分配，此經費攸關地方推動建設預算，籲請中央依立法意旨全數分配。

    嘉義市財政稅務局長洪彩燕說，嘉義市今年統籌分配稅款42.71億元，加上一般性補助及計畫型補助共150.71億元，但財劃法修正後，2026年統籌分配稅款約108.46億元，雖增加65.75億多元，但至目前中央各部會通知補助款僅約42.43億元，總計150.89億元。

    洪彩燕說，中央明年的補助款比今年減少約65.57億元，中央藉由改變補助辦法，增統籌款減補助款，一增一減，再加計事權下放及地方配合款比率提高，明年嘉義市財政會更加艱困。

    「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

    「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

    台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等縣市首長舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，嘉義市長黃敏惠（後站立者）北上出席。（記者田裕華攝）

    台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等縣市首長舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，嘉義市長黃敏惠（後站立者）北上出席。（記者田裕華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播