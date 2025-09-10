為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    楊文科 : 中央如認財劃法有不恰當文字 那就請中央立即修改

    新竹縣長楊文科（左3）今天跟另外14個藍白營政的縣市首長聯合發聲明，籲請中央儘速撥付應給地方的經費。（圖片取自竹縣府官網）

    新竹縣長楊文科（左3）今天跟另外14個藍白營政的縣市首長聯合發聲明，籲請中央儘速撥付應給地方的經費。（圖片取自竹縣府官網）

    2025/09/10 19:24

    〔記者黃美珠／新竹報導〕針對財劃法爭議，新竹縣長楊文科今天出席藍、白營15執政縣市首長共同舉行的「呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，他說，他認同財劃法修正通過的方向，相關計算用的指標也合理適當，中央如果認為有不恰當的文字需修改，那就請中央立即修改。

    楊文科說，新竹縣今年度一般性補助款預算數原是75.71億元，卻被中央刪減20.68億元、只剩55.03億元，這讓縣府在教育、社福、道路養護、公共建設等很多民生領域的支出壓力變大，他請中央儘速撥補前述20.68億的差額給新竹縣，以避免縣政推動受延宕。

    他也說，新竹縣在新版財劃法下原預期可分配得的統籌分配稅款有253億元，然而實際只有245.47億元，少了近8億，他希望中央要儘速回補地方前述應獲分配的款項。

    楊文科主張，一般性補助款未來應以維持前1年的補助額度才對。但明年度的核給額度，中央用透過各部會分流往下補助的方式辦理，迄今新竹縣只確定可獲核給46億，其餘不明確，這跟中央今年度核給新竹縣75.71億元的金額有很大落差，楊文科主張明年度的補助額度應該維持今年75.71億元的額度才是。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播