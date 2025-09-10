楊文科 : 中央如認財劃法有不恰當文字 那就請中央立即修改

新竹縣長楊文科（左3）今天跟另外14個藍白營政的縣市首長聯合發聲明，籲請中央儘速撥付應給地方的經費。（圖片取自竹縣府官網）

2025/09/10 19:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對財劃法爭議，新竹縣長楊文科今天出席藍、白營15執政縣市首長共同舉行的「呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，他說，他認同財劃法修正通過的方向，相關計算用的指標也合理適當，中央如果認為有不恰當的文字需修改，那就請中央立即修改。

楊文科說，新竹縣今年度一般性補助款預算數原是75.71億元，卻被中央刪減20.68億元、只剩55.03億元，這讓縣府在教育、社福、道路養護、公共建設等很多民生領域的支出壓力變大，他請中央儘速撥補前述20.68億的差額給新竹縣，以避免縣政推動受延宕。

他也說，新竹縣在新版財劃法下原預期可分配得的統籌分配稅款有253億元，然而實際只有245.47億元，少了近8億，他希望中央要儘速回補地方前述應獲分配的款項。

楊文科主張，一般性補助款未來應以維持前1年的補助額度才對。但明年度的核給額度，中央用透過各部會分流往下補助的方式辦理，迄今新竹縣只確定可獲核給46億，其餘不明確，這跟中央今年度核給新竹縣75.71億元的金額有很大落差，楊文科主張明年度的補助額度應該維持今年75.71億元的額度才是。

