邱毅轟北檢抗告荒謬 李正皓：阿北若再進土城最大功臣就是她！

前民眾黨主席柯文哲（右）9日開庭結束後，疑似與陳智菡（左）、律師蕭奕弘（中）同車。（記者塗建榮攝）

2025/09/10 19:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因京華城弊案被羈押滿1年的前民眾黨主席柯文哲，8日以7千萬交保，但剛出來就罵檢方亂押人，把此案變冤獄，隔天還被拍到疑似與證人之一、白營立院黨團主任陳智菡同車，北檢9日提抗告，其中一理由就包括與陳智菡接觸。前立委邱毅今（10日）發文批北檢抗告理由荒謬。李正皓回擊，只要基本法學素養就知道被告交保與證人接觸鐵定出事，「阿北如果真的又要進土城，最大功臣只有一個，就是陳智菡！」

台北地檢署昨天以「仍有重要證人尚未調查完畢」、「柯交保後與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」、「向共同被告李文宗喊話」，「審理時授權特定人士使用社群軟體隔空串證」，以及「抹黑、恐嚇證人」等4大理由，對柯文哲交保裁定提起抗告。針對自己被拍到與柯文哲同車一事，陳智菡今天回應稱自己沒有在證人清單上，一切都由律師團依法處理。

請繼續往下閱讀...

而邱毅跳出來替阿北喊冤，「北檢提出抗告，要把柯文哲再關回去，抗告的內容很荒謬，還與李正皓等人在綠媒節目的說法一致。是北檢洩密給李正皓，還是北檢抄襲李正皓？四天前，我就認為這是賴清德佈的局，柯文哲是他最忌憚的政敵，他怎麼可能輕易就縱虎歸山？所以他演出這場『捉放柯』的整人遊戲。先呼應輿論壓力讓柯文哲交保，但交保條件極其嚴苛，單單柯家要籌足7000萬保釋金，就忙得雞飛蛋打。然後在交保後，北檢提抗告，可以預期的後續是高院發回更裁，地院更裁結果就是把柯文哲再關押回去。」

針對北檢將「與本案偵查時證人陳智菡等人接觸」列為抗告理由，邱毅稱「柯文哲是因京華城案收押，陳智菡是木可案證人，木可案就是政治獻金案。交保後被告與證人不得接觸勾串，可以把範圍擴大到不同案件嗎？何況那是一輛七到九人座的廂型車，同車就可認定為接觸勾串？這未免是『欲加之罪何患無辭』吧！」

對此，李正皓今下午在臉書發文，「邱毅崩潰了。這不用洩密，也不用抄襲，而是有基本法律素養的人都知道的事，阿北如果真的又要進土城，最大功臣只有一個，就是陳智菡！」網友也紛紛表示，「柯文哲這次出來太高調了，已經完全忘記是交保，而不是無罪，居然還大搖大擺跟陳智菡同車，真的是開心過頭了」、「看過蠢貨，但沒看過把自己蠢進監獄的」、「這樣國蔥會笑出來」、「法盲才會把大家的共識看成私相授受，根本是白癡」、「藍白的法律觀確實奇特」。

陳智菡赴北檢陪同陳佩琪辦理柯文哲交保。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法