民和國中棒球隊車禍 嘉市議員郭定緯牽線助球員復健

嘉市議員郭定緯今天陪同如康團隊到民和國中，與校長邱獻萱及教練團討論小球員與教練恢復情況。（郭定緯提供）

2025/09/10 18:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣民和國中棒球隊專車8月15日在國道三號發生嚴重車禍，造成教練與隊員共8人輕重傷，為了協助傷者在術後能順利復健，今天在嘉市議員郭定緯居中牽線促成下，嘉市如康物理治療所團隊將提供傷者免費物理治療服務，幫助他們早日康復重返球場。

郭定緯今天陪同如康團隊林曜男院長、楊莉芸物理治療師前往民和國中，與校長邱獻萱及教練團當面討論相關事宜，關心小球員與教練目前的恢復情況。

邱獻萱感謝如康團隊的付出，也希望社會各界一起關心這些努力不懈的小球員，給予他們更多力量。

此次車禍，有2位重傷的選手及教練因腦部受創，復原路程特別艱辛。擁有腦部復健領域專業的楊莉芸物理治療師提出多項針對腦部傷勢的物理治療方式，期盼能幫助傷者儘快恢復日常生活，甚至未來重返球場，繼續追逐夢想。

林曜男說，這群小球員都是懷抱夢想的棒球新秀，每個人都有可能成為下一位台灣之光，為台灣棒球發光發熱，希望能用專業的復健治療，幫助他們走過傷痛，重拾信心與力量。

郭定緯表示，他求學階段也打過棒球，深刻理解運動員面對傷勢的辛苦與無奈，如康團隊不僅是一份專業上的協助，更是對小球員夢想的支持與守護。

嘉縣民和國中棒球隊專車日前在國道三發生嚴重車禍。（資料照）

