大罷免究責柯建銘？賴清德：要找戰犯就找我

針對大罷免黨內欲檢討柯建銘，兼任民進黨主席的總統賴清德今直言，沒有要找戰犯，要找戰犯就找他，他承擔所有責任，尊重黨團自主、不會干預。（資料照）

2025/09/10 18:37

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免全盤皆墨，民進黨檢討聲量指向立法院民進黨團總召柯建銘；新竹市黨部反映，支持者期盼黨內團結、勿抓戰犯。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（10日）直言，沒有要找戰犯，要找戰犯就找他，他承擔所有責任，尊重黨團自主、不會干預。

民進黨今天下午召開全國各縣市主委會議，據與會者轉述，新竹市黨部主委施乃如於臨時動議階段談到，新竹市面臨藍白合，地方支持者很擔心民進黨分裂，希望黨內團結對外，呼籲大罷免後不要找戰犯。

請繼續往下閱讀...

對此，賴清德的回應相當直接，他表示，大罷免結果不盡如人意，這絕對不是找戰犯的過程，若有任何究責，要找戰犯就找他，由自己承擔所有責任。

賴清德強調，因應未來局勢，府院黨務團隊都進行調整，黨團調整隊形的部分則尊重黨團自主，他不可能去干預。

另據轉述，會中聚焦黨務議題，包括民進黨中央與地方黨部的溝通，以及中央交代地方的責任如何進行，例如組織、文宣、民主學院等怎麼做，上面資訊要更清晰，對政策的詮釋要更簡單易懂，地方則要負責有廣度、深度的傳達。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法