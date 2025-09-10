為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    行政院會明將通過韌性特別預算案 普發現金入列

    行政院會明天將通過韌性特別預算案，包括普發現金2360億元。（資料照）

    行政院會明天將通過韌性特別預算案，包括普發現金2360億元。（資料照）

    2025/09/10 18:46

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明天將通過韌性特別預算案，其中包括普發現金2360億元。特別預算案上限為5700億元，不過，歲出先編列5500億元，另外200億元則留作後續編列，預計用於產業支持，將視國際情勢、美國新關稅政策影響再行編列。

    韌性特別預算案上限為5700億元，其中強化國土安全韌性編列1500億元、普發現金2360億元、社會支持710億元，產業支持方案總共1130億元，不過，當中200億元將留作後續編列額度，視國際情勢影響再行編列。財源將編列移用以前年度歲計賸餘4444億元及舉借債務1056億元支應。

    以部會別來看，編列金額最多為財政部，共編列2500億元，主要為辦理強化民眾消費韌性普發現金，以及企業貿易融資利息減碼（收）及輸出保險費用減免等所需經費；國防部主管編列1132億元，用於辦理軍民資通作業環境韌性與設備效能提升計畫、重要防護設施改善計畫、作戰區通資基礎設備（施）提升計畫、指管系統韌性及資安防護擴充計畫等所需經費。

    經濟部主管編列460億元，主要用於協助受美國關稅政策影響的製造業者調整體質以提升產業競爭力、針對受美國關稅影響業者提供融資保證與中小微企業利息減免、補助廠商及公協會參展拓銷等所需經費。

    韌性特別條例施行期間，自今年3月12日起至2027年12月31日止，但普發現金部分，須於特別預算案公布後一個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

