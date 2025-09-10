勘查殯葬流程 竹市議會民進黨團：應即刻建立身分驗證機制

新竹市議會民進黨團勘查新竹市殯儀館流程，強調亡者身分確認流程是最基本的尊嚴保障，市府應即刻建立完整的QR Code驗證與數位化管理機制。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立殯儀館上週五爆燒錯大體的嚴重疏失事件，引發社會譁然。市議會民進黨團痛批市府推卸責任，將錯誤全推給外包廠商與家屬，卻未見市府監督單位自我檢討，甚至2年間同樣失誤重演。

黨團今天下午直擊殯葬所整個殯葬流程現況，強調亡者身分確認流程是最基本的尊嚴保障，市府應即刻建立完整的QR Code驗證與數位化管理機制，完善人力配置與合約罰則，並提供家屬心理輔導，杜絕類似憾事再度發生。

議員陳建名說，事件發生至今看不到市府負責的態度，錯都是廠商，沒有看到內部相關人員懲處及契約內容精進的深入討論；要求市府需在大體身分確認流程中的人力配置、稽核機制、合約罰則以及QR Code確認身分相關作業訂定文字法制化SOP。

議員曾資程表示，殯儀館燒錯大體的低級錯誤，已不是第一次發生，凸顯市府管理鬆散、便宜行事，難道一條人命的最後尊嚴，在市府眼中就這麼輕率對待？劉崇顯說，市府將失誤歸咎給家屬瞻仰遺容時未察覺非其親人，讓人無法接受，難道千錯萬錯都沒有市府的錯？家屬不應該為市府負起監督查核的責任，檢討措施不該只增列家屬簽名的確認表格；他認為民政處長施淑婷應為2度重大違失向家屬與社會大眾致歉，並引咎下台負責。

議員鄭美娟建議，既然採用QR Code技術，應在掃描時自動回傳紀錄至殯葬管理所的電腦端，由管理所專人負責後端統一核對，讓管理制度更加嚴謹，避免爭議。林盈徹則認為，家屬在失去至親的悲痛中，還要面臨遺體誤燒打擊，市府後續應提供心理諮商、哀傷輔導。劉彥伶表示，瞻仰遺容是道別、不是確認身分的程序；外包制度應檢討，包括簽約時是否設有明確罰則？遴選過程是否重視專業與紀錄？

議員楊玲宜表示，問題不在家屬簽名免責，而是亡者身分查驗機制的落實，很遺憾看不到民政處真心檢討要來改善的態度，不僅對死者大不敬，更是不尊重家屬的心情。建議市府從大體退冰至入殮羽化，都應透過手環QR Code的登入確認與查驗，確保大體不再被誤領或錯燒。

新竹市議會民進黨團表示，市府螺絲鬆脫，犯大體燒錯嚴重疏失。（記者洪美秀攝）

