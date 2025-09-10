為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    呼應運動部成立 童子瑋主張基隆成立體育處

    基隆市議會議長童子瑋（中）主張基隆市成立體育處。（基隆市議會提供）

    基隆市議會議長童子瑋（中）主張基隆市成立體育處。（基隆市議會提供）

    2025/09/10 18:23

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕呼應運動部成立，基隆市議會議長童子瑋今天表示，體育要持續進步，需要一個穩定而專責的推動單位，他認為基隆市應成立體育處，整合學校體育、社會體育、競技體育與全民運動，並與運動部對接。市府表示尊重。

    童子瑋指出，競技體育代表城市的高度，需要符合規格的場館、專責的教練與防護體系，讓選手能安心訓練、專注比賽，並逐步培養出屬於基隆的運動人才，同時要有安全、便利的運動空間，讓每個市民能自在運動。

    他表示，要讓體育持續進步，需要一個穩定而專責的推動單位，他主張設立「基隆市體育處」，以一級機關的定位，對接運動部等單位，整合學校體育、社會體育、競技體育與全民運動。長久以來，基隆市府負責體育事項的「體育保健科」隸屬於教育處，許多事情在橫向聯繫上，無法立即溝通。

    他建議體育處下轄應設「全民運動科」負責對接中央，並鼓勵社團推廣柔力球等各項運動；「競技科」則協助基隆市代表隊至各地參賽事項，提供後勤設備等支援、訓練、選手防護等事項；「學校體育科」則專門負責對接學校各項體育事項等。

    ​基隆市政府表示，尊重議長建議，市府一向重視體育發展，將持續推動、普及全民運動，並強化基層選手的培育與支持，建設更好體育發展環境。

    基隆市議會議長童子瑋主張基隆市成立體育處，整合資源與中央對接。（基隆市議會提供）

    基隆市議會議長童子瑋主張基隆市成立體育處，整合資源與中央對接。（基隆市議會提供）

