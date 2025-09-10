財劃法345億無法分配 許美華點名3藍委「居功厥偉」

新版財劃法一上路就爆發嚴重漏洞。（資料照）

2025/09/10 19:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新版《財政收支劃分法》（財劃法）剛上路就爆發嚴重漏洞，因計算公式設計有誤，導致345億元統籌分配稅款懸空，多個縣市分配額不增反減，引發地方財政憂慮。反紫光奇遊團成員許美華痛批，這起「打到自己慘案」的始作俑者，正是國民黨立委傅崐萁、林思銘、王鴻薇，酸諷三人「真的居功厥偉XD」。

許美華在臉書發文還原修法經過，指出去年12月20日立法院深夜三讀通過「三大惡法」（選罷法、憲訴法、財劃法），國民黨這個財劃法是臨時提案，當天晚上才以「再修正動議」提出的。

請繼續往下閱讀...

她直言，「財政部官員是未卜先知嗎？怎麼會知道國民黨這三位立委會提出這麼有創意的計算公式？傅崐萁、林思銘、王鴻薇！提案出這麼大包的始作俑者，真的應該列入立法院金氏紀錄，你們要不要認錯道歉？！」

事實上，這次出包的條文涉及「分子採19縣市、分母卻寫22縣市」，導致345億元無法分配，基隆、雲林、花蓮等縣市分配款不增反減，地方叫苦連天。行政院強調曾在覆議時提醒風險，但當時遭藍白攜手否決，如今只能再送修法補救。

