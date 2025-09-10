為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    15地方首長捍衛補助款 北市議員：藍白縣市被自家立委修法「作死」

    民進黨台北市議員何孟樺表示，藍白縣市首長還有臉批評中央政府，臉皮厚度「連麵包超人都要自嘆弗如」。（資料照，記者何玉華攝）

    民進黨台北市議員何孟樺表示，藍白縣市首長還有臉批評中央政府，臉皮厚度「連麵包超人都要自嘆弗如」。（資料照，記者何玉華攝）

    2025/09/10 18:11

    〔記者何玉華／台北報導〕藍白15縣市首長召開捍衛地方補助款記者會，民進黨台北市議員何孟樺嘲諷說，不過幾個月前，藍白縣市首長對行政院提醒「修法所訂的新公式，會產生無法分配額度」充耳不聞，對自家立委修惡法讚譽有加，如今還有臉批評中央政府，臉皮厚度「連麵包超人都要自嘆弗如」，「有喙講別人，無喙講家己」正是他們的最佳寫照。

    何孟樺說，藍白主導的財劃法修正，因為藍委傅崐萁、林思銘、王鴻薇規避正常審議，直至院會三讀才署名提出的再修正動議公式分母錯誤，造成連江縣分得的統籌分配款比修法前還少，更有345億元成為幽靈款項。始終支持藍白修法、大力讚揚藍白立委表現且修法受益最多的台北市長蔣萬安，不肯面對自己是助長惡果的元凶之一，居然有臉說行政院長卓榮泰「避重就輕」，要卓榮泰「少一點政治口水，多一點辦法。」真正亂噴政治口水的正是蔣萬安。

    何孟樺指出，蔣萬安批評「行政院遲遲不分配345億統籌分配稅款」，卻不說這正是他支持的台北隊5藍委：王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、羅智強、李彥秀投贊成票所造成的結果，他們還否決了行政院的覆議；行政院在提覆議時，早就清楚說明「第16條修法所訂的新公式，會產生無法分配額度」。蔣萬安對藍白的無理獨裁立法不置一詞，如今立法作死藍營縣市，卻要中央政府幫忙擦屁股，「這不是政治口水，什麼才是政治口水？」

    何孟樺還提到蔣萬安批評中央年年超徵，卻又舉債編列特別預算，質疑「這是一個會持家的政府」嗎？沒說的是，台北市自2019年以來，也幾乎年年超徵，市府的累計賸餘已達539億元；手握539億元卻不肯還債、不做建設，也不願普發現金，照他的邏輯，「這是一個會持家的市長嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播