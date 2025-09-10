15地方首長捍衛補助款 北市議員：藍白縣市被自家立委修法「作死」

民進黨台北市議員何孟樺表示，藍白縣市首長還有臉批評中央政府，臉皮厚度「連麵包超人都要自嘆弗如」。（資料照，記者何玉華攝）

2025/09/10 18:11

〔記者何玉華／台北報導〕藍白15縣市首長召開捍衛地方補助款記者會，民進黨台北市議員何孟樺嘲諷說，不過幾個月前，藍白縣市首長對行政院提醒「修法所訂的新公式，會產生無法分配額度」充耳不聞，對自家立委修惡法讚譽有加，如今還有臉批評中央政府，臉皮厚度「連麵包超人都要自嘆弗如」，「有喙講別人，無喙講家己」正是他們的最佳寫照。

何孟樺說，藍白主導的財劃法修正，因為藍委傅崐萁、林思銘、王鴻薇規避正常審議，直至院會三讀才署名提出的再修正動議公式分母錯誤，造成連江縣分得的統籌分配款比修法前還少，更有345億元成為幽靈款項。始終支持藍白修法、大力讚揚藍白立委表現且修法受益最多的台北市長蔣萬安，不肯面對自己是助長惡果的元凶之一，居然有臉說行政院長卓榮泰「避重就輕」，要卓榮泰「少一點政治口水，多一點辦法。」真正亂噴政治口水的正是蔣萬安。

何孟樺指出，蔣萬安批評「行政院遲遲不分配345億統籌分配稅款」，卻不說這正是他支持的台北隊5藍委：王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、羅智強、李彥秀投贊成票所造成的結果，他們還否決了行政院的覆議；行政院在提覆議時，早就清楚說明「第16條修法所訂的新公式，會產生無法分配額度」。蔣萬安對藍白的無理獨裁立法不置一詞，如今立法作死藍營縣市，卻要中央政府幫忙擦屁股，「這不是政治口水，什麼才是政治口水？」

何孟樺還提到蔣萬安批評中央年年超徵，卻又舉債編列特別預算，質疑「這是一個會持家的政府」嗎？沒說的是，台北市自2019年以來，也幾乎年年超徵，市府的累計賸餘已達539億元；手握539億元卻不肯還債、不做建設，也不願普發現金，照他的邏輯，「這是一個會持家的市長嗎？」

