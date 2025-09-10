教育部籲師生勿參加「統戰」冬令營 陸委會：予以支持

中國吉林大學2024年曾舉辦第21屆「台灣學生北國風情冬令營」，包括台大、清大、政大等61位台灣師生參與。教育部今年發函呼籲各大專院校師生不要參加。（圖擷取自吉林大學官網）

2025/09/10 17:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國吉林大學今年將再度舉辦「北國風情冬令營」，招攬台灣學生赴中國東北參訪。教育部近日發文給全國大專院校，指該活動涉及單方面「落地招待」，呼籲師生不要參與，不要轉發宣傳，以免違法。中國國台辦今天怒批，「民進黨當局」阻撓兩岸交流變本加厲，凡此種種，都是為了反中抗中。陸委會則強調，教育部接獲民眾陳情，並依職權再次發函提醒學校師生及人員，本會予以支持。

國台辦發言人陳斌華說，2002年起，吉林大學已連續舉辦21屆「北國風情冬令營」，冬令營的冰雪文化體驗與學術交流合作，深受島內師生及青年朋友們的喜愛。兩岸高校間類似交流活動行之有年，「民進黨當局」對此橫加阻撓，給正常的兩岸交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。凡此種種，都是為了反中抗中，製造「綠色恐怖」。

對此，陸委會表示，目前兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動均持續進行，只要能秉持對等尊嚴原則，符合相關法令規範，並能促進兩岸健康有序良性互動，政府都正面看待。

陸委會指出，惟中共長期以來將台灣青年視為對台統戰工作重點對象，投入大量資源舉辦各項交流活動，以全額免費、補助機票等不合一般交流常態之安排，加強吸引台生赴中交流，置入前往文化景點、交流基地、紅色供應鏈參訪的政治行程，藉機營造兩岸血脈相連、同根同源之氣氛，企圖促使更多台灣青年融入中國大陸。

陸委會提及，政府持續提醒我學校師生赴中前應注意相關風險，對中方主動邀約應提高警覺，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合中方宣傳，落入統戰陷阱。

陸委會說明，教育部接獲民眾陳情，並依職權再次發函提醒學校師生及人員，參與兩岸交流活動應符合兩岸條例等相關法規，並請學校加強內控機制，使交流秉持對等尊嚴及健康有序原則進行，本會予以支持。

