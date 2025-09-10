為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北藍議員批「中央拿財劃法要脅地方」蘇巧慧：國民黨才應負責

    國民黨新北市議員陳偉杰批評，中央輕視地方財源重要性，如中央認為新法有爭議，應儘速召集地方協商與討論計算公式。（陳偉杰提供）

    國民黨新北市議員陳偉杰批評，中央輕視地方財源重要性，如中央認為新法有爭議，應儘速召集地方協商與討論計算公式。（陳偉杰提供）

    2025/09/10 19:32

    〔記者黃子暘／新北報導〕新版財政收支劃分法的預算分配議題持續延燒，藍白縣市首長今（10）日由台中市長盧秀燕召集會面商討對策。國民黨新北市議員陳偉杰批評，中央輕視地方財源重要性，如認為新法有爭議，應儘速召集地方協商與討論計算公式，而非將財政風險丟給地方。

    陳偉杰說，藍白立委完成財劃法修法，行政院卻以釋憲為由遲未落實，導致新法遲遲無法上路，形同剝奪地方政府編列預算的自主權；依時程，地方政府多已進入明年度預算編列作業，中央拖延，地方勢必陷入「無法依新制規劃、卻又不得不動支預算」的窘境，衝擊地方治理，也等同中央實質上沒收地方自治權。

    陳偉杰認為，中央如認為財劃法修法有爭議，應該向地方說明清楚，並由中央主責召集地方協商，公開透明討論計算公式、補助分配原則與財政公平，而非對外宣傳新版財劃法大幅影響中央財源，一邊又砍掉一般性補助款、新版財劃法的新增財源；地方不反對檢討制度，而是反對中央「以拖待變」，把財政風險丟給地方，若行政院有意縮小城鄉差距、落實財政公平，應立即停止空轉，別讓財政問題變成中央與地方政治角力。

    此外，陳偉杰也點名有意參選新北市長的綠委蘇巧慧，希望她表態是否支持「中央拿財劃法當作神主牌要脅」。

    蘇巧慧在立院受訪時回應，在立院審查修法時，民進黨立委就已多次提出質疑，但國民黨縱容該黨團總召傅崐萁的領導，修惡國家重要法律，國民黨才應該對此事負責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播