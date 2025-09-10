新北藍議員批「中央拿財劃法要脅地方」蘇巧慧：國民黨才應負責

國民黨新北市議員陳偉杰批評，中央輕視地方財源重要性，如中央認為新法有爭議，應儘速召集地方協商與討論計算公式。（陳偉杰提供）

2025/09/10 19:32

〔記者黃子暘／新北報導〕新版財政收支劃分法的預算分配議題持續延燒，藍白縣市首長今（10）日由台中市長盧秀燕召集會面商討對策。國民黨新北市議員陳偉杰批評，中央輕視地方財源重要性，如認為新法有爭議，應儘速召集地方協商與討論計算公式，而非將財政風險丟給地方。

陳偉杰說，藍白立委完成財劃法修法，行政院卻以釋憲為由遲未落實，導致新法遲遲無法上路，形同剝奪地方政府編列預算的自主權；依時程，地方政府多已進入明年度預算編列作業，中央拖延，地方勢必陷入「無法依新制規劃、卻又不得不動支預算」的窘境，衝擊地方治理，也等同中央實質上沒收地方自治權。

陳偉杰認為，中央如認為財劃法修法有爭議，應該向地方說明清楚，並由中央主責召集地方協商，公開透明討論計算公式、補助分配原則與財政公平，而非對外宣傳新版財劃法大幅影響中央財源，一邊又砍掉一般性補助款、新版財劃法的新增財源；地方不反對檢討制度，而是反對中央「以拖待變」，把財政風險丟給地方，若行政院有意縮小城鄉差距、落實財政公平，應立即停止空轉，別讓財政問題變成中央與地方政治角力。

此外，陳偉杰也點名有意參選新北市長的綠委蘇巧慧，希望她表態是否支持「中央拿財劃法當作神主牌要脅」。

蘇巧慧在立院受訪時回應，在立院審查修法時，民進黨立委就已多次提出質疑，但國民黨縱容該黨團總召傅崐萁的領導，修惡國家重要法律，國民黨才應該對此事負責。

