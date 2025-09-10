給小草的公開信！陳時奮列京華城案重大時序 檢驗柯文哲說詞

柯文哲8日交保出來後，支持者簇擁迎接。（資料照）

2025/09/10 22:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因京華城弊案被羈押滿1年的前民眾黨主席柯文哲，8日以7千萬元交保，步出法院後接受支持者簇擁，小草們紛紛高喊「阿北無罪」、「阿北清清白白」。看到這一幕的旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞），寫了一封「公開信」給深信柯文哲無辜的年輕人，列出京華城案重大事件時序，並一一檢驗打臉柯文哲與挺柯方的說詞。

陳時奮今天（10日）在臉書發出給小草的公開信，「如果我沒記錯，這是我第三次寫公開信給你們。第一次在你們上街爭取居住正義之後，第二次在去年總統大選之前，我一再尋求與你們溝通，有3個主要原因，首先我們的基本信念相同，都希望台灣的政治清廉、司法公正。台灣要成為進步的民主國家，兩者缺一不可。再來，我們的立場差異來自資訊來源的不同，我們的差異可透過溝通化解，因為客觀的事實沒有爭論空間。最後，我已過了退休年齡，來日不多，你們都還年輕，來日方長，透過這樣的世代溝通，我們可以合力為後代子孫創造幸福。」

「我想要溝通的就是柯文哲涉入的貪瀆案件，你們深信柯文哲無辜，但我願意等待司法審判的結果。我們都沒看到偵查卷宗，應該保持開放的態度，不宜妄下結論。柯文哲交保後公開宣稱他遭受冤獄，黑手就是賴清德總統。柯文哲的說詞是否可信，我們可以用事實與邏輯來檢驗。」

接著他列出京華城案重大事件時序：

2024/5/2：國民黨市議員鍾小平與游淑慧向北檢告發柯文哲涉京華城容積案，北檢立案調查。

2024/8/30：北檢搜索柯文哲住處與民眾黨中央黨部，並將柯文哲帶回偵訊。

2024/8/31：柯文哲拒絕夜間偵訊，起身離去時遭逮捕並聲請羈押，北院裁定無保請回。

2024/9/5：北檢提起抗告成功，高院撤銷無保裁定，北院改裁定柯文哲收押禁見。

2024/12/26：北檢起訴柯文哲，求刑28年6月、罰金5000萬元、褫奪公權10年。

2024/12/27：北院裁定柯文哲以3000萬元交保，北檢不服提起抗告，高院裁定發回北院更裁。

2024/12/31：北院再度裁定交保，保釋金提高到7000萬，北檢二度提起抗告。

2025/1/1：高院撤銷原交保裁定，發回北院更裁。

2025/1/2：北院改裁柯文哲羈押禁見。

2025/1/12：柯文哲律師不服提起抗告，遭高院駁回，羈押禁見確定。

2025/3/28：北檢首度聲請延押兩個月，北院裁准。

2025/5/21：北檢二度聲請延押二個月，並禁止通信，北院裁准。

2025/7/21：北檢三度聲請延押，北院裁准。

2025/9/5：柯文哲的羈押期屆滿，北院裁定7000萬交保，配戴電子腳鐐，限制居住、出境、出海、禁止接觸相關證人。

2025/9/9：北檢不服北院裁定提出抗告，正等候高院的裁定。

陳時奮表示，「以上是有關京華城案兩造的法律攻防細節，全部都是事實的描述，人、事、時、地的資料俱全，而且都可以查證，並無爭議的必要。我不厭其煩整理本案的時序，就是希望我們的溝通基於相同的事實，不要有各說各話空間。基於上述的法律攻防事實，接著我要用邏輯檢驗柯文哲的說詞。」

「首先我要釐清柯文哲是否遭受冤獄。擺在眼前的事實是柯文哲被檢舉貪瀆，北檢也分案偵辦，北檢首度偵訊柯文哲就聲請羈押禁見，並獲得北院與高院裁准。若柯文哲沒有重大的犯罪嫌疑，他不可能被羈押禁見長達一年。如上所述，北檢向法院提出羈押聲請時，需檢附犯罪證據，否則無法獲得裁准。法院審理北檢的羈押請求時，柯文哲的律師也可提出反證，羈押獲准後，柯文哲的律師還可以提出抗告。若柯文哲確實無辜，法院不可能多次裁准北檢的羈押請求。」

「針對京華城案，北檢已起訴了柯文哲，而且求處28年的重刑。案子移送法院後，柯文哲的律師可以挑戰北檢的證據與起訴理由，如果北檢冤屈了柯文哲，最後法院會還給他清白。如果柯文哲自認清白無辜，他應該把無罪的證據遞交給法官，在法庭捍衛自己，而不是對著支持者喊冤，畢竟支持者沒看到偵查卷宗，無從判斷柯文哲是否無辜。」

他繼續說道：「接著我要檢驗賴清德是否就是本案的幕後黑手。本案的告發人是國民黨籍的鍾小平與游淑慧，告發時間在賴清德就任總統之前，我不相信賴清德有本事指使鍾小平與游淑慧陷害柯文哲。

「京華案的偵辦單位是台北地檢署，上有高檢署、檢察總長、法務部、與行政院等四個行政層級。我不相信賴總統可以越過這四個層級，直接指揮第一線的檢察官羅織柯文哲貪瀆的罪名。如果賴清德有迫害柯文哲的『陰謀』，涉及的官員人數不在少數，難保不會有人洩密。只要沒有人提出賴清德指揮檢察官的具體證據，我不相信這個迫害陰謀的存在。柯文哲被羈押一整年確實是少見的案例，但我仍不相信賴清德是背後的黑手。」

「羈押聲請由檢察官提出，但由地方法院裁定，若有不服，再由高院審理抗告。地方法院的羈押庭只有一位法官，而且都是輪值，人選並不確定。高院則用三位法官的合議庭審理抗告，而且是隨機分案，事先無法得知人選。柯文哲被羈押一年，涉及的法官人數至少十幾人，賴清德不可能事先預測承審的法官，更不可能直接指揮法官裁定收押柯文哲。柯文哲指控賴清德製造冤獄的說詞，完全經不起邏輯的檢驗。從告發人、檢察官、到法官，都不受到賴清德的指使或指揮。柯文哲會被羈押長達一年，還被起訴求處重刑，必有重大的犯罪嫌疑。」

陳時奮最後做出結論，「看到年輕人關心社會，期待政治清廉、司法公正，我感同身受，因為這也是我介入公共評論的原因。台灣是民主國家，人民有參與政治的權利，但政治參與不只是權利，也是義務。政治參與的義務就是多方搜集資訊，理性分析，公平對待不同黨派的政治人物，選舉時投下正確的一票。只關心政治，但資訊缺乏，就很容易被政客操弄。柯文哲是否無辜，法庭審理會有結論。對於深信柯文哲無辜的年輕人，我建議你們態度開放，多吸取不同來源的資訊，運用你們的邏輯判斷。最終我們的立場會趨於一致，因為我們都希望台灣變更好。」

