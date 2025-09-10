共機進逼我醫療專機反怪民進黨仇中 陸委會：誰在掩蓋真相

中共解放軍殲轟7、殲10戰機，日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機。（資料照）

2025/09/10 17:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共解放軍殲轟7、殲10戰機，日前以無預警方式直接逼近執行金門後送的醫療專機。陸委會昨日強烈譴責中共不理性行徑；國台辦今日反嗆說，刻意渲染中國大陸威脅，煽動反中仇中。陸委會今日痛批，到底是誰在掩蓋真相、轉移焦點，相信各界自有公評。

數月前，在台灣海峽中線以西的金門附近空域，一架安捷航空的醫療後送專機，從金門飛往台灣方向，飛行途中遭遇共機直接逼近到「目視距離」位置。

有退役飛官指出，中共派遣軍機在中線以西空域近逼醫療專機，明顯是運用台灣海峽空域的執法權，來測試我國空軍的反應，做為挑釁我國家安全的一種手段。

針對殲轟7、殲10戰機近逼台灣醫療專機一事，國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會嗆聲，「民進黨當局」經常拿灰色地帶侵擾說事，刻意渲染中國大陸威脅，煽動反中仇中，目的是想轉移島內對於施政的不滿，這套把戲「了無新意」，台灣民眾早就看夠了、看透了，也看煩了。

對此，陸委會回應，本會9日已對外說明，並要求中共停止這種嚴重影響人道救援、危及飛航安全的不理性行為。到底是誰在掩蓋真相、轉移焦點，相信各界自有公評。

