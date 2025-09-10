為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦批中配補繳除籍證明操弄「兩國論」 陸委會反批：刻意誤導

    國台辦發言人陳斌華指控「民進黨當局」逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的中配補繳所謂「喪失戶籍證明」。（翻攝直播）

    國台辦發言人陳斌華指控「民進黨當局」逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的中配補繳所謂「喪失戶籍證明」。（翻攝直播）

    2025/09/10 17:31

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦今天痛批民進黨政府「無恥至極」，聲稱中配補繳除籍證明是在炮製「國籍」問題，操弄「兩國論」。陸委會駁斥，國台辦恐怕有刻意誤導認知之嫌。

    台灣政府要求在台定居中配須補繳除籍證明，中共日前聲稱除非以「台灣省」名義提出請求，否則不會配合提供。陸委會則表明，不可能用台灣省名義提出要求，中方刻意讓中配活得不安心。

    國台辦發言人陳斌華今天指控，「民進黨當局」逼迫兩岸婚姻家庭夫妻離別、骨肉分離，強迫已在台定居超過20年的中配補繳所謂「喪失戶籍證明」，對當選島內有關公職的兩岸婚姻家庭當事人進行政治打壓，剝奪其正當權利。

    陳斌華質疑，究竟是誰破壞兩岸同胞安寧生活，是誰讓在台中配活得不安心，不言自明。「民進黨當局」濫權妄為，不擇手段打壓迫害中配，嚴重破壞他們的正常生活，損害他們的利益福祉，是中配生活不安定、不安心的罪魁禍首。現在妄圖蒙蔽視聽、倒打一耙，可謂無恥至極。

    對此，陸委會表示，兩岸單一身分，只能保有一方戶籍，這是雙方法令規範，中共各有關部門長年來也都照規定執行。以本次專案為例，中方已協助提供超過7400餘份除籍證明給選擇在台灣定居的中配們。國台辦所謂炮製「國籍」問題，操弄「兩國論」，恐怕有刻意誤導認知之嫌。

    陸委會強調，我們建議國台辦一起為真心想取得完整台灣身分的中配朋友著想，協同各地公安部門依法行政，共同協助讓她們都能在台灣安居樂業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播