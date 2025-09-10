灑錢保鎮代席次？集集發5000元「設籍禮金」 遭疑選舉算計

南投集集鎮人口跌破1萬，集集鎮公所祭出「Long Stay移居禮金」，只要遷入設籍就發5000元，惟此舉被質疑是為保住鎮代席次的選舉算計。（記者劉濱銓攝）

2025/09/10 17:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投知名景點集集鎮，近年人口跌破1萬，集集鎮公所9月起祭出「Long Stay移居禮金」，只要遷入戶籍就發5000元，目前已有50人遷入，惟有地方人士質疑是選舉算計，因人口1萬以下，鎮民代表最多7人，公所撒錢救人口，是為維持目前11席鎮代，對此，集集鎮長吳大村否認，並稱鎮代變少，他的壓力反而減輕，移居禮金是為了集集的永續發展。

集集鎮本月推出「Long Stay移居禮金」專案，從9月起至明年5月底遷入戶籍或初設籍於集集，並在明年8月31日仍在籍，每人就發5000元禮金，從9月開跑至今，遷入約50人，目前集集人口數為9638人。

請繼續往下閱讀...

惟根據地方制度法，鄉鎮人口在1萬以下，鎮民代表席次不得超過7人，5萬人以下則不得超過11人，若到明年底地方選舉的前半年，人口不能突破1萬，現行11席鎮代就會掉到只剩7席，屆時集集部分鎮代選區，甚至最多只能有1席代表，因此才有人質疑公所是撒錢「保席次」。

對此，鎮長吳大村否認並指出，該專案並非針對滿18歲具投票權的民眾，而是遷入、設籍就能獲得禮金，且以行政首長而言，監督的鎮代變少，他的壓力反而減輕，他強調，專案是要幫助集集提升人口，如此才有籌碼向中央爭取經費補助，讓集集永續發展，重拾昔日榮光。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法