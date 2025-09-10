國民黨青年海外訪團赴日交流 朱立倫：走最穩定穩健務實道路

國民黨青年海外訪問團前往日本並展開為期6天交流活動。（圖由國民黨提供）

2025/09/10 17:22

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨青年海外訪問團9日前往日本並展開為期6天交流活動，黨主席朱立倫今日表示，國民黨不管對美、日、歐盟與兩岸的關係，都是走最穩定、穩健、務實的道路，這是最正確的方向，也對台灣與全民有利。

朱立倫指出，國民黨上週舉辦抗戰勝利與台灣光復80週年活動，日方駐台代表特別出席參加，顯示國民黨與日本之間的關係理性而友好。歷史上，不論國民黨總理、總裁或者歷屆的領導人都跟日方關係密切，也跟日本的自民黨或在野的立民黨都有往來。

國民黨青年海外訪問團6天行程將橫跨東京、大阪兩地，並拜會日本國會、外務省、經濟產業省、東京都廳、自民黨青年局、立民黨青年局、立民黨青年團，並預計走訪東京大學、慶應義塾大學、日本國際交流基金、笹川平和財團、日本國際問題研究所，以及參觀孫文紀念館、2025「大阪萬博」。

國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤，在與立民黨交流時，提及立民黨去年底贏得148席、在大選中如何聚焦民意。對方回應，關鍵在於真正傾聽人民，特別是針對高物價、生活困境展開貼近民意的競選策略。

國民黨發言人楊智伃則指出，台灣「大罷免大失敗」，顯示唯有理解民意，政黨才能獲得信任，台日經驗各有呼應之處。

交流中，雙方代表對高物價、少子化、勞動力不足與外國人議題有所對話。日本社會對外籍勞工與觀光人口的討論，台灣現況也存在類似問題，國民黨強調，注焦民意所向，擬定針對經濟、民生、勞動力的對策，才是民之所望。

國民黨主席朱立倫（左）表示，國民黨不管對美、日、歐盟與兩岸的關係，都是走最穩定、穩健、務實的道路。（記者羅沛德攝）

