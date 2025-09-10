台灣米送上日本學子餐桌 克服高規格檢驗、爭取免稅重重難關

山口縣知事村岡嗣政（右二）及議長柳居俊學（右一）頒發感謝狀。（記者吳哲宇攝）

2025/09/10 17:10

〔記者吳哲宇／山口報導〕因應日本缺米，台灣民間團體捐贈台灣米至日本山口縣校園，克服日本高規格檢驗、以及爭取高達百萬日圓的免稅等艱辛過程，靠台灣民間善心與日本山口縣府合作，集眾人之力將米送至山口縣學生餐桌，學生紛紛大讚「好呷」。

台灣米能送上日本學生餐桌，幕後過程比想像中困難，居間協調的關鍵人物台灣高座之友會事務局長檀上典子指出，這次遇到兩道大難關，首先是日本對食品檢驗標準非常高，其次是台灣米作為「學校午餐用米」分發給山口縣的學生，因此會更加嚴謹，必須先經過數百項重金屬、農藥等檢驗，且有許多項目是台灣沒有的。

除此之外，檀上典子說，稻米出口日本還涉及是否能免稅，因為共20公噸的米就要繳納近700萬日圓的稅金，為了爭取免稅順利把米送到，必須親自前往山口縣門司港海關說明，包括如何分送米的數量、稻米去向是否100%不會流入市面販售等，才獲得許可，過程中若沒有山口縣教育廳的協助，是無法完成的。

檀上典子指出，光是把米送到縣內還不夠，還必須經由學校午餐中心配送到各個學校。代表午餐中心需要出具收下捐贈米的證明，且學校也要提供「確實作為學校午餐使用」的證明文件，教育廳必須從各地收集文件，最後再統一提交給財務省，這是非常繁瑣而艱辛的工作。

檀上典子說，也正因如此，若沒有台灣民眾的善意，以及山口縣教育廳的支持，這場活動不可能完成。

此外，長期與台灣友好、曾在台灣鳳梨遭中國封殺時進口至旗下超市販售的日本丸久株式會社社長田中康男，這次也協助米的接關手續，以及相關倉儲、分送至校園等複雜工作，並擔任與山口縣間的重要橋樑角色。

田中康男表示，要保持米的美味，必須以低溫倉庫儲藏，而山口縣特別大，就要以超市原有的低溫配送貨車分送給學校。

田中康男說，一直以來，台日本遇到困難時，都是互相合作、一起走過來的，當日本因缺米而釋出儲備米時，就有人說：「台灣的新米更好吃！」而現在隨氣候變遷，他認為日本可以試著接近台灣米，並根據不同料理來區分使用，有很多料理方式會比日本米更好吃。

田中康男指出， 我們感受到台灣想「一定要讓孩子們吃吃看」的那份心意，所以希望能創造這樣的機會，讓大家知道台灣的米真的很好吃，他也希望這樣的經驗能長久留在孩子們的記憶裡。

台灣民間團體捐台灣米至日本學校，克服高規格檢驗、以及爭取高達百萬日圓的免稅等，包含台灣高座之友會事務局長檀上典子（中間左一） 及日本丸久株式會社社長田中康男（中間右一）。（記者吳哲宇攝）

