因應中國灰色地帶侵擾 海巡署打造40艘海巡艦艇

為因應中國灰色地帶侵擾，海委會副主委張忠龍說，將興建包括12艘2000噸級、14艘300噸、14艘100噸級艦艇。（記者鍾麗華攝）

2025/09/10 17:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明（10）日通過韌性特別預算案，為因應中國灰色地帶侵擾，海委會將興建40艘海巡艦艇，包括12艘2000噸級、14艘300噸、14艘100噸級；此外，我國籍20噸以上漁船已裝設AIS（自動識別系統），20噸以下尚有5000艘漁船未裝設，農業部將補助漁船裝設，在我經濟海域進行敵我辨識，未來在海纜遭破壞時可望也能發揮效果。

海委會副主委兼海巡署長張忠龍今天說，中國光是海警船就有1000艘，其中1000噸以上，接近200艘，更不用說海巡船、海監船還有漁政船，以及科研船。台灣在面對中國灰色襲擾，需要建造更快速、更大型、更強固的巡防艦艇來應對。

張忠龍指出，韌性特別預算會建造12艘2000噸級的海巡艦艇，加強碰撞以全鋼構，另編14艘300噸級，主要來應對中國民兵船與大型漁船。另有14艘100級的巡防艇，汰換現有比較舊型、速度比較慢的巡防艇。據了解，海巡署建造新一代海巡艦艇，提出9年「海空一體、精銳海巡」計畫，前3年將以韌性特別預算案支應，後6年將以公務預算編列，總計畫約600多億元。

張忠龍說，韌性特別預算海委會共編列295億元，首先在強化資安提升通訊韌性編列103億元，主要是汰換聯合情監偵設備與設施，彌補目前用平面與夜間監控不足的缺口，這部分會導入AI智慧決策跟強化資管的效益。

張忠龍指出，第二部分是更新設備擴大內需編列37億元，第三是運用無人載具強化執行能力編列68億元。第四是捍衛海疆保護人民編列87億元，主要是因為中國海警與公務船在周邊水域襲擾，要建造抗風耐浪及防撞比較強健的一個海巡艦艇，應對灰色衝突的裝備，提升海域執法能量，保障漁民的安全。

農業部次長胡忠一說，我國籍20噸以上漁船已裝AIS，但20噸以下約有5000多艘，目前還沒有裝設，政府將補助一半的經費。漁船裝設AIS，除可保衛漁船，當然還有辨識敵我效果，可以掌握在我經濟海域中，是否有中國漁船進入，與國防、海巡署一起來聯防。行政院發言人李慧芝也說，如果有船隻干擾我國的海纜，也可利用AIS得知，是台灣還是外國籍船舶。

