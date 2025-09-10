為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨布局2026選戰 拚年底前完成六都提名

    民進黨布局2026年地方選舉，選舉對策委員會今（10）日召開首次會議。（記者陳政宇攝）

    2025/09/10 17:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨備戰2026年地方選舉，選舉對策委員會今（10日）召開首次會議，正式啟動選戰布局。據轉述，選對會共同召集人邱義仁席間建議，六都提名應該在今年底前完成，讓地方有更多時間整合布局；選對會下週三將進一步討論徵詢協調小組分工與時程，一旦定案，當天將直接提報中執會通過。

    民進黨選對會首次會議，確認將全國所有縣市分成3類原則，盼在全國每個縣市都提出最優秀人選。據選對會劃分，第一類包括執政任期屆滿的嘉義縣、台南市、高雄市將辦理初選；第二類是民進黨執政縣市首長尚未做滿兩屆，由主席提名、經過中執會同意徵召包括，屏東縣、澎湖縣；第三類是民進黨非執政縣市，由選對會徵詢協調，主席提名、經過中執會通過後徵召，包括，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣。

    有志角逐台南市長的立委陳亭妃受訪表示，選對會按特別條例提名非常OK；兼任民進黨主席的總統賴清德曾在中常會清楚說明，最慢將在農曆年前、明年1月，過去也有多次開會討論，最後期限就是過年前，希望有結果出來，期盼可以選出2026最強戰隊，每個縣市都是最強的候選人。

    同樣劍指台南市長的立委林俊憲則說，既然民進黨成立選舉對策委員會，未來選舉的一些相關事宜，就會由選對會做出黨內共識，他相信都是最好的決定，個人當然是表達尊重。

    被問到農曆年前可望完成提名，爭取參選新北市長的立委蘇巧慧說，縣市首長選舉是一場很重要的地方選舉，不管是直轄市或非直轄市，選民都希望有更多的時間能夠認識候選人，候選人也希望自己有更多的機會可以表現給選民們看。

    蘇巧慧表示，賴清德聽到大家的意見之後，有這樣的思考或者是整個黨有這樣的規劃，如果成真也不意外。賴清德作為民進黨的主席，一定是希望選出最強的候選人，就照著黨的提名機制走。

