彰化明年預算短少110億！王惠美批中央補助資訊不透明 害到地方建設

彰化縣長王惠美（中）出席「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

2025/09/10 16:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕新版「財政收支劃分法」分配公式矛盾，導致345億元統籌分配款無法完成分配，彰化縣明年度預算因此短少約110億元財源，藍、白與無黨籍執政共15縣市首長今天在台北市召開記者會，彰化縣長王惠美呼籲中央，分配地方補助時，應考量地方財政的穩定，否則縣市政府再怎麼堅守財政紀律，面對補助資訊未明、欠缺公平性的補助機制，將直接影響到地方基礎建設和民生服務。

王惠美說，彰化縣去年依公式可以拿到189億元一般性補助，但今年截至9月5日只收到中央各機關通知核定之具經常性、普及性、基本建設或維運性質計畫約57億元，若再加上稍早確定明年度22億元的社福補助，總計短少了約110億元財源，這些補助資訊未明、欠缺公平性，影響地方基礎建設及民生服務相當大，希望中央聽到彰化人的心聲。

王惠美說，過去一些中央編列預算的補助事項，現在卻要由地方縣款支應的重大政策，如學校冷氣電費、公用路燈優惠電價及凍漲電價差額補助，還有中央擴大租金補貼專案計畫等，彰化縣因此多出4億元負擔，尚不包括後續未知的恐不盡其數。她認為，對於這些中央請客的重大政策，不應由地方買單。

配合「財政收支劃分法」修正，行政院主計總處調整修正後一般性補助款分為四大專項補助，其中，現行計畫型補助項目中，部分具經常性、普及性、基本建設或維運性質者，日後名稱將改為一般性補助款計畫，並由中央各機關審查後通知各縣市政府。

對此，王惠美指出，在中央補助制度改變後，很多計畫型補助也改成一般性補助，地方必須編列配合款，等於我們要增加負擔，加上過去像協助縣市財政均衡補助款、各縣市施政考核獎勵金都未核定，明年度籌編預算均不包括此部分財源，讓縣府編列明年度的預算變得非常困難。

「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會今天在台北召開。（記者田裕華攝）

「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會會前，與會縣市長合影展現大團結氣勢。（記者田裕華攝）

新版財劃法分配公式矛盾，導致345億元統籌分配款無法完成分配，彰化縣明年度預算因此短少約110億元財源，縣長王惠美今天北上發聲。（彰化縣府提供）

15縣市捍衛地方補助聯合聲明內容，縣市長親筆簽名背書。（彰化縣府提供）

