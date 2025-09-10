為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白亂修財劃法還卸責中央 新北民進黨團痛批「秀下限」

    藍白亂修財劃法還卸責中央，新北市議會民進黨團痛批藍白秀下限。（新北市議會民進黨團提供）

    藍白亂修財劃法還卸責中央，新北市議會民進黨團痛批藍白秀下限。（新北市議會民進黨團提供）

    2025/09/10 16:44

    〔記者黃政嘉／新北報導〕藍白聯手倉促通過新版《財政收支劃分法》，造成統籌分配稅款公式錯誤、縣市財政分配失衡，新北市議會民進黨團今痛批，國民黨推動修法時未與行政部門充分溝通，如今造成地方財政大亂，卻把修法漏洞卸責中央，實在是不負責任、秀下限，呼籲藍白回頭是岸，財政應回歸專業與行政部門多加溝通，為地方謀福利。

    新北市議會民進黨團總召廖宜琨指出，國民黨當初僅花3分鐘，就將新版財劃法送出委員會，又強行三讀，立法過程粗糙，既未逐條審議，更沒與行政部門溝通，最終公式錯誤，窮縣市沒錢可用，且在新版財劃法下，新北市人均分配仍敬陪末座。

    廖宜琨也說，新北市長侯友宜在修法前頻頻抱怨統籌分配款對新北不公，結果修法後，卻被藍白自己人「創空」，依舊是全國人均最低，諷刺至極。藍白合力倉促修法，漏洞百出讓地方財政陷入困境，更擴大城鄉差距，國民黨卻怪財政部沒有提醒修法BUG，實在是秀下限。

    副總召蘇錦雄則指出，新公式造成資源分配嚴重失衡，離島與偏鄉縣市財源不足，許多地方政府至今編不出預算，修法前開開心心從中央挖錢，修法後卻發現345億元無法分配，國民黨亂修法，最後讓地方首長面臨「錢不夠、預算編不出來」的窘境，連藍營執政縣市都受不了，真是笑死人。

    「藍白合就是將國政當兒戲，財劃法亂修一通反自食惡果。」書記長顏蔚慈批評，民進黨在議會已多次提醒侯市府，藍白版財劃法對新北不公平，而且權責未定，將來一定出事情，但侯友宜仍堅稱要求儘速實施，現在才發覺「歹事大條」。

