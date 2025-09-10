為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    明年一般性補助款僅45億 宜蘭代縣長：嚴重剝奪縣民權利

    宜蘭縣代理縣長林茂盛記者會後發布聲明稿強調，宜蘭明年一般性補助款僅45億元，中央嚴重剝奪縣民權利。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛記者會後發布聲明稿強調，宜蘭明年一般性補助款僅45億元，中央嚴重剝奪縣民權利。（宜蘭縣政府提供）

    2025/09/10 16:47

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕藍白立委去年強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，多個縣市分配金額不如修法前試算。藍白15縣市長今北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，宜蘭縣代理縣長林茂盛會後發聲明稿強調，宜蘭明年一般性補助款僅45億元，中央嚴重剝奪縣民權利。

    林茂盛說，宜蘭縣明年一般性補助款僅45億元、較去年94億元大減，嚴重剝奪宜蘭縣民權利，完全違反財劃法保障地方財源的精神；更不合理的是，部分經費被轉為「計畫型補助」，地方還得自籌配合款，不僅增加財政壓力，也限縮地方自主施政空間。

    他指出，根據新版財劃法，中央目前尚有逾340億元未分配，宜蘭至少還應獲得約5億元，因此大概還有54億元沒拿到。

    林茂盛強調，這筆經費關係到教育、水利、道路、社福等政策推動，民生不能等待；懇請中央盡速將經費還給宜蘭，讓縣民看見中央地方攜手合作，共同拚出宜蘭人的好生活。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左2）出席「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左2）出席「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（宜蘭縣政府提供）

    熱門推播