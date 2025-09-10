內政部：役男新制防「假僑民、真逃兵」 身分認定無損既有出境權益

內政部8月預告修正「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法修正草案」，草案將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，修正為183日。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法」8日正式施行，對於媒體質疑未有緩衝期間及程序繁瑣，內政部今天表示，僑民役男服役新制目的在衡平僑民服役規範及維護兵役公平性，已於1個月前辦理草案預告程序，即廣泛蒐集各界意見，內政部將持續和各部會共同協助僑民役男，順利適應並落實新規定，確保權益不受影響。

內政部表示，新制的主要重點包含重新界定僑民役男與僑居地的連結，以及僑民役男身分認定的標準合理化，避免「假僑民、真逃兵」。因此修正僑民役男入境後再出境之辦理程序，需檢附「役政用華僑身分證明書」、「往返僑居地之證明文件」等文件。

內政部說，對於未能及時準備相關資料的僑民役男，也有配套措施，提供僑民役男以「一般役男身分」申請出境，於出境後4個月內補交相關文件即可，並未限制役男出境。內政部已函請僑委會、外交部、移民署及各地方政府協助轉知僑民役男相關規範，未來將持續宣導，以利役男提前準備。

內政部強調，依據憲法及兵役法規定，我國男子皆有服兵役的義務，維持兵役公平為各界共識，歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法已逾23年未修正，這次調整目標是為平衡兼顧兵役公平性，並保障合法僑民役男權益。

