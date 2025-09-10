中共宣稱抗戰殲滅69.7萬日軍 陸委會批「可笑」自欺欺人

陸委會表示，國台辦今日謬稱中共是抗戰中流砥柱，共軍各部隊分別殲滅日軍17萬及52.7萬餘人，共計69.7萬人等說法，完全違背史實，再次凸顯其自欺欺人的本質。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦今日聲稱「中國共產黨領導的敵後戰場，抗擊60%的侵華日軍」，並痛批民進黨政府「民族敗類」，有何顏面、有何資格對抗戰歷史、抗戰勝利紀念活動說三道四。陸委會駁斥，完全違背史實，再次凸顯其自欺欺人的本質。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，中國共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場相互配合、夾擊敵人，構成共同對抗日本侵略的戰略態勢。統計顯示，1931年9月至1945年9月，東北抗日軍民殲滅日軍17萬餘人，八路軍、新四軍和華南抗日遊擊隊殲滅日軍52.7萬餘人，沉重打擊日寇，提振抗戰信心。

陳斌華聲稱，廣大的敵後戰場抗擊60%的侵華日軍，逐漸成為主戰場，挫敗了日本法西斯快速滅亡中國、殖民奴役中華民族的狂妄圖謀，為贏得抗日戰爭偉大勝利作出了重要貢獻。

「歷史就是歷史，事實就是事實，不容竄改，不容抹殺！」陳斌華批評，民進黨當局不僅諱言抗戰勝利、日本戰敗，也戀殖情結深重，一再美化侵略歷史和侵略者、殖民者。其所言所行喪失民族立場，毫無民族氣節，嚴重傷害兩岸同胞感情，挑戰人類社會正義良知。

對此，陸委會表示，國台辦今日謬稱中共是抗戰中流砥柱，共軍各部隊分別殲滅日軍17萬及52.7萬餘人，共計69.7萬人等說法，完全違背史實，再次凸顯其自欺欺人的本質。

陸委會指出，日本厚生省1964年曾發布統計，日軍在中國本土、香港及滿州死亡合計約50萬2400人；抗戰期間擔任陸軍總司令的何應欽將軍著作《八年抗戰之經過》也記錄，日軍在中國死亡約48萬餘人。國台辦所稱數字不但不符史實，而且把全部在中國被殲日軍都算成是共軍的功勞，自欺欺人，貽笑大方。

陸委會直指，要殲滅69.7萬日軍，必然要有一系列大型會戰。中華民國政府對22場大型會戰記錄得清清楚，反觀中共到今天為止，連發動或參與過哪些大型會戰、每戰殲敵多少都說不出來，就編造出69.7萬的數字，著實可笑。

陸委會強調，抗戰是由中華民國政府領導，中共只是藉機擴張自身勢力，「游而不擊，抗而不戰」，宣揚錯假敘事無法掩蓋中共對抗戰毫無貢獻的歷史真相。

