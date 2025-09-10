轟藍白縣首長「法盲」公督盟：應譴責犯錯的自家立委

公督盟執行長張宏林。（資料照）

2025/09/10 16:21

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算；藍白15縣市長今天北上舉行記者會指稱公式沒有錯，批評中央不願給錢。對此，公督盟執行長張宏林痛批，藍白縣市首長與其法盲地向中央喊話，不如叫犯錯的藍白立委提出財劃法修正，更應先譴責自家立委。

張宏林說，大罷免的起源就是藍白在這三個會期中通過許多法盲的法案，要不是違憲、就是粗糙的白爛法案，藍白主導的國會品質是有史以來最低落的，無論在專業或法治倫理上都蕩然無存；如今這些縣市首長的呼籲也是法盲的呼籲。

請繼續往下閱讀...

「公務人員就是依法來行政，今天法規沒有的東西，誰敢自相授受？」張宏林直言，藍白縣市首長與其對中央喊話，不如叫犯錯的藍白立委趕快提出法案修正，至於政院是否有解決配套，當然可以來做討論，但根本還是要從法規上做修正。

張宏林痛批，藍白立委當初在「財劃法」修正、預算刪減過頭的等，大家已提醒他們立法非常粗暴、粗糙討論也不過完備，就強行通過，應請他們負全責，全民應該來譴責這種白爛立法，藍白縣市首長不能罵錯人，應先來譴責或者批評他們自己藍白立委。

