    首頁　>　政治

    蔣萬安嗆「地方包圍中央」 周軒狠酸：你爺爺就是這樣敗逃台灣！

    蔣萬安同其他藍白縣市首長向中央討錢，還嗆就是要「地方包圍中央」。（記者劉宛琳攝）

    蔣萬安同其他藍白縣市首長向中央討錢，還嗆就是要「地方包圍中央」。（記者劉宛琳攝）

    2025/09/10 16:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕今天（10日）召集15個藍白縣市長北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，無視自家人亂修財劃法導致多個縣市明年度統籌分配稅款不如修法前試算，反過來怪中央、向中央討錢；台北市長蔣萬安還引用前中共最高領導人毛澤東主張「地方包圍中央」開嗆，讓不少人看傻眼。對此，政治工作者周軒忍不住狠酸，「蔣萬安你爺爺（應是指曾祖父蔣中正）就是被『地方包圍中央』打敗逃到台灣來的啦！」

    藍白強闖備受爭議的財劃法修法，甚至上演開會三分鐘就將草案送出委員會的鬧劇，倉促修法的結果，就是分配公式有問題，行政院雖然提出覆議，但藍白堅持原案，否決政院覆議。財政部日前依新法所訂公式分配，結果明年統籌稅款有345億元無法分配，至少有10個縣市分配金額不如修法前試算。消息曝光後，藍白反過來指責中央當初沒有說清楚，盧秀燕今天更召集藍白地方首長北上召開記者會，要求中央負責，向中央爭取「實質補助」。

    今天的記者會上，蔣萬安致詞時開嗆，「預算會期就要開始了，今天我們站出來就是要地方包圍中央，就是要爭取地方自治的主體性，不要處處受制於中央，看中央的臉色，我們就是要為地方的弱勢、教育和攸關民生的軌道預算來發聲。」

    對此，周軒在臉書發文，「剛剛看了藍營15縣市首長來台北開的財劃法記者會，先說結論，我覺得沒什麼好談的了。因為蔣萬安一開頭就講『我們就是要地方包圍中央，不要處處受制於中央、看中央的臉色！』笑死人了。這個財劃法版本，照國民黨跟民眾黨意思通過的，也提醒過你們有問題了，行政院還送覆議到立法院給六成民意的藍白黨團一個重新檢視的機會。」

    「然後現在發現問題了，蔣萬安說現在這個窘境，是『受制於中央』。中央只能依法行事欸，國民黨你們是自己受制於自己吧？簡單四個字，『作法自斃』啦。」最後他更狠酸：「還『地方包圍中央』哩？蔣萬安你爺爺就是被『地方包圍中央』打敗逃到台灣來的啦！」

    相關新聞請見：

    15縣市長北上討地方補助 蔣萬安：就是要「地方包圍中央」

