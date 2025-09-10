舔共台青疑遭除籍...開直播剪台灣護照 鄉民狂讚這1點超有guts！

舔共台青近日開直播剪掉台灣護照，還秀出自己的中國身分證。（圖翻攝自小紅書）

2025/09/10 17:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕到中國發展、以「愛國」為名賺舔共錢的台灣青年應志宏，近日突然在自己經營的中國社群平台直播剪掉台灣護照，還秀出自己拿到的中國身分證，高喊「愛中國」，引發台網熱議。反共網紅「八炯」現身透露，他早就檢舉應志宏持有中國身分證，如今大概是遭台灣政府註銷我國公民資格，才會看到他開直播剪護照。

台青應志宏在中國「小紅書」經營帳號「台灣愛國青年應志宏－中國萬歲」，擁有8000多名粉絲，時常分享舔共貶台言論。本月8日，應志宏突然開直播，下標題「我是第一個勇於這樣做的台灣人」，直播中可以看到他用剪刀剪掉台灣護照，邊剪邊喊自己「愛中國」，還說「我說剪就剪，沒有在客氣的啊！（反正）我可以用中國籍身分回去啊！」，接著他又秀出自己拿到的中國居民身分證。

小粉紅看到後嗨翻，紛紛留言「牛牛牛」、「這個我是服的」、「厲害！歡迎回家」、「非常勇敢非常棒，正確選擇，堅決支持你！」、「大家都是一家人」、「又一位台灣同胞做出正確的選擇」、「新一代愛國青年點讚」、「希望更多台灣同胞有這樣的意識，兩岸早日統一」、「一起做個堂堂正正的中國人」、「剪得好」、「歡迎回家，歷史終將證明一切」。

有網友昨天（9日）將直播片段分享到Threads，引發大批台灣網友熱議，「這種選一邊我覺得有guts，反而是那種說中國好，想統一的卻遲遲不肯入中國籍的我最瞧不起」、「我欣賞他，愛中國就入籍中國、移民中國，有guts」、「這種的我不會看不起或詛咒他，甚至我佩服他的決絕與勇氣，希望他在中國可以得到他夢想中的生活」、「這種的很棒，誰都有移民的權利，比死賴著不走還要罵的好多了」、「不像某些人用嘴巴在愛中國的」、「舔共台灣人就是要醬子，哪像館長，根本不敢申請中國籍」。

八炯也現身該貼文底下留言，「今年的3月24號，我就已經跟移民署檢舉了，看來政府已經消除他的公民資格，太爽了！」

舔共台青近日開直播剪掉自己的台灣護照。（圖翻攝自小紅書）

