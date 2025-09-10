財劃法「公式」沒問題！ 桃市副市長王明鉅嗆：中央故意不給錢

桃園副市長王明鉅（右1）今日開嗆，行政院硬要說「公式」有問題，才把300多億扣住不要分給地方，但公式根本沒問題，批中央故意找麻煩不給錢。（記者田裕華攝）

2025/09/10 15:50

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，桃園副市長王明鉅今日開嗆，行政院硬要說「公式」有問題，才把300多億扣住不要分給地方，但公式根本沒問題，批中央故意找麻煩不給錢。

面對媒體詢問，目前「財劃法」中的統籌分配款的分母是有點狀況，會希望藍白立委協助修法嗎？王明鉅回應，行政院一直稱公式有問題，但他跟市府財政同仁算過這個公式沒問題，只是政院硬要說有問題，才把300多億扣住不要分給地方。

王明鉅稱，這個公式很簡單，分母是全國22個縣市的總額，但有19個縣市分90.5%、3個縣市2.5%，譬如台北市、台東縣、新北市、桃園市的數字都很明確，就按照這個比率來分就好，跟公式有無錯誤無關。

他強調，如果中央故意找麻煩、不想給錢，就是要扣下來就說你有問題 ，這個真的不是國家之福，也不是地方之福。

