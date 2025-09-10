為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財劃法「公式」沒問題！ 桃市副市長王明鉅嗆：中央故意不給錢

    桃園副市長王明鉅（右1）今日開嗆，行政院硬要說「公式」有問題，才把300多億扣住不要分給地方，但公式根本沒問題，批中央故意找麻煩不給錢。（記者田裕華攝）

    桃園副市長王明鉅（右1）今日開嗆，行政院硬要說「公式」有問題，才把300多億扣住不要分給地方，但公式根本沒問題，批中央故意找麻煩不給錢。（記者田裕華攝）

    2025/09/10 15:50

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，桃園副市長王明鉅今日開嗆，行政院硬要說「公式」有問題，才把300多億扣住不要分給地方，但公式根本沒問題，批中央故意找麻煩不給錢。

    面對媒體詢問，目前「財劃法」中的統籌分配款的分母是有點狀況，會希望藍白立委協助修法嗎？王明鉅回應，行政院一直稱公式有問題，但他跟市府財政同仁算過這個公式沒問題，只是政院硬要說有問題，才把300多億扣住不要分給地方。

    王明鉅稱，這個公式很簡單，分母是全國22個縣市的總額，但有19個縣市分90.5%、3個縣市2.5%，譬如台北市、台東縣、新北市、桃園市的數字都很明確，就按照這個比率來分就好，跟公式有無錯誤無關。

    他強調，如果中央故意找麻煩、不想給錢，就是要扣下來就說你有問題 ，這個真的不是國家之福，也不是地方之福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播