林昶佐接受芬蘭最悠久報紙訪問談台灣堅持 創亞洲外交官首例

2025/09/10 15:45

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣駐芬蘭代表林昶佐（Freddy Lim）日前接受創刊於1871年的芬蘭語報紙「中芬蘭人報（Keskisuomalainen）」專訪，成為該報史上首位受訪的亞洲外交官，並在專訪中談及台灣與芬蘭的相似處，即面對鄰近大國的壓力，都堅持自身的權利。

據了解，林昶佐赴任之前，就已接連登上芬蘭重量級媒體，包括最具代表性的「赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）」，以及被譽為「芬蘭版時代週刊」的「芬蘭畫報（Suomen Kuvalehti）」。如今再次躍上創立於1871年、歷史最悠久的芬蘭語報紙「中芬蘭人報」版面，同樣創下亞洲外交官首例。

在專訪中，林昶佐提到，他與芬蘭的淵源始於2007年來演出，當時其樂團「閃靈（Chthonic）」因受到芬蘭唱片公司Spinefarm青睞首次登台。他笑說，太太當年還曾問他「真的想在芬蘭這種鬱悶天氣下跟歌迷混在一起嗎」？ 而正是這段音樂經驗，讓他與芬蘭結下深厚情誼。

林昶佐也回顧自己從社運、國際特赦組織台灣分會會長，到2016至2024年間擔任立委，直至如今出任大使的歷程。他指出，台灣真正實現民主是在1990年代，此後發展迅速，不僅保障性別平權，更在2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。他強調，台灣同時重視原住民族與少數群體的權利，包括母語使用，他本人也把姓氏恢復為台語發音的「Lim」。

對比台灣與芬蘭，林昶佐認為兩國同樣面對鄰近大國壓力，卻都堅持守護自身權利。他說，台灣在亞洲或許看來有點特別，甚至有些「叛逆」，「但我們希望守護少數群體的權利」，正如芬蘭雖是北歐的一部分，也會堅守自己的立場。

林昶佐也說，他聽聞部分芬蘭年輕人對政治冷感，這既是「習慣了民主制度」的福分，但也可能讓人掉以輕心。他提醒，台灣近20年出現許多積極發聲的年輕社運人士，「越多人積極參與，民主發展越快；若缺乏這些人，進步就會放慢」。

林昶佐今天也在社群分享這篇專訪報導，他說，能登上芬蘭最悠久的報紙是一種榮譽，這讓他有機會與芬蘭讀者分享台灣的歷史經驗，以及台灣與芬蘭之間的共同點。

