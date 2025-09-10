巡迴座談揭3大國政擘劃 賴清德：改革不分中央地方

兼任民進黨主席的總統賴清德表示，黨務座談他分享3個國政擘劃、並提出4個優先施政重點，「讓大家知道改革不分中央地方，進步沒有世代差異」。圖為賴6日下午至台北市文山福興宮參拜。（資料照，記者甘孟霖攝）

2025/09/10 15:46

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今天（10日）下午召開中常會，兼任黨主席的總統賴清德表示，上週末啟動22縣市黨務座談，他分享3個國政擘劃、並提出4個優先施政重點，會要求執政團隊改變政策宣傳與議題回應的形式，「讓大家知道改革不分中央地方，進步沒有世代差異」。

據民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，在執政團隊完成隊形調整後，中央黨部上週末啟動22縣市黨務座談，透過與地方黨公職進行座談，聽取地方建言及民意反映。同時藉由本次機會，讓地方黨公職了解過去1年多來，中央的各項施政成果，可以協助向民眾宣傳，讓大家知道政府在做哪些事情、澄清錯假訊息。

賴清德說，民進黨從黨外走向組黨，再從在野走到執政，一次又一次從逆境中持續向前，正是因為始終堅持改革與進步的核心價值。

賴清德說明，在上週末的座談交流過程中，有許多黨公職關心國家的未來與施政方向。他也向大家分享3個國政擘劃，這也是從前總統蔡英文到他3個任期，第十年持續在做的事。第一，要做到更強的國安和國防；第二，要做到更好的經濟發展；第三，要做到更廣、更全面的社會照顧。所以，未來的施政重點，會放在經濟、民生、青年與弱勢的「4個優先」，執政團隊必須逐步踏實，將4個面向的工作做好，才能得到更多人民的支持。

賴清德指出，有不少民代點出政策宣傳與議題回應的問題，他會要求執政團隊一定要改變形式，包含回應要快，要廣、要分眾，要深入基層，要善用科技；而首長也要站在第一線，親自說明、捍衛政策。像是中央黨部在黨秘書長徐國勇的「222法則」要求下，輿情回應必須簡單明瞭、即時快速，政策宣傳要以更簡明扼要的方式，深入與社會溝通說明。

賴清德表示，接下來的縣市座談，他與徐國勇會盡可能親自參與，多聆聽地方的意見，與大家進行雙向的溝通。藉由座談的方式，讓大家知道改革不分中央地方，進步沒有世代差異，民進黨是一個團隊，面對挑戰，大家團結打拚，持續努力前進。

賴清德說，希望各位中常委與中央黨部主管，能進一步主動推廣政府的政策與說明，確保最基層的黨公職，都能即時看到政府的宣傳、政策的說明、資訊的澄清。

