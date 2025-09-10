稱有感受到中央善意！侯友宜：不分黨派一同面對財劃法

藍白15縣市長今北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，新北市長侯友宜（ 左二）表示，有感受到中央的善意，呼籲不分黨派，一起合作面對財劃法。（記者田裕華攝）

2025/09/10 15:26

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年底強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，卻傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。藍白15縣市長今北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，新北市長侯友宜表示，有感受到中央的善意，呼籲不分黨派、中央與地方，一起合作面對財劃法，全力以赴照顧台灣人民。

侯友宜指出，感謝台中市長盧秀燕為這件事奔波、大家齊聚一堂，這段時間「財劃法」朝野有不同意見想法，「財劃法」通過後，中央開始釋出善意，希望就財劃法分配與地方首長好好溝通，這份善意自己都接受到了。

請繼續往下閱讀...

「財劃法本質是人民納稅錢拿出來，讓中央、地方有合理分配，讓地方發展、中央能統合讓國家更好。」侯友宜說，財劃法不分黨派、顏色，需要透過理性溝通而非對抗，並好好用在人民身上，也是大家今天在此的目的。

侯友宜認為，在事權分配上，哪些是中央的事權，不要用「中央請客、地方埋單」，事權應要透過完整公開透明方式，經討論後，大家共同面對。比如新北捷運系統，115年度預算被砍了90億元占了72％，當統籌分配稅款到地方後，這些會不會吃到統籌分配稅的錢，大家都要講清楚。

一般性補助款也要清楚說明計算方式，侯友宜說，這樣各縣市編列預算才有脈絡可循，相信今年大家編預算時都面對非常困難，要怎麼編、編多少都不清楚，多也不行、少也不行，造成大家困擾。

侯友宜也說，新北人均預算都是全台最後一名，中央345億元一直沒有分配下來，應快速找合理方式分配下來，更重要是中央面對水平分配方式，包括營利事業額、人口、面積等都要好好思考，才能照顧偏鄉或離島等地方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法