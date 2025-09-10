中共侵擾東沙國台辦稱擁主權 學者：若不因應下一步恐是金馬

中海油的海上鑽井平台。（擷取自中國海洋石油有限公司官網）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國智庫日前揭露，中國已在台灣主張的專屬經濟區內強行設置鑽井平台，非常靠近東沙島限制水域。中國國台辦今天表示，中國在南海諸島及其附近海域擁有主權，「兩岸同屬一個中國，應共同維護領土主權和海洋權益」；學者批評，中國正測試台灣擁有控制權的東沙島，透過這種方式在挑釁。

美國詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）先前透過開源影像分析，發布「操縱遊戲：中國石油設施侵入台灣東沙島」報告，直指中國在台灣主張的專屬經濟區（EEZ）內強行設置鑽井平台，距離東沙群島限制水域僅約30英里（48公里）。

報告顯示，這些設施由國營「中國海洋石油公司」（中海油）所有，包括7座鑽井平台、3艘浮式生產儲卸油裝置（FPSO）及2座半潛式平台，全部位於台灣主張的EEZ、靠近東沙群島。

報告指出，自7月起，中海油將半潛式鑽井平台「南海二號」深入台灣EEZ，距東沙限制水域僅約30英里；而過去鑽井平台甚至曾逼近至770碼（約0.7公里）。

對此，國台辦發言人陳斌華今聲稱，中國在南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，「兩岸同屬一個中國，應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益」。民進黨當局藉此進行政治炒作，完全是別有用心。

台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，中國正在測試台灣擁有控制權的東沙島，透過這種方式在挑釁，如果台灣和國際社會沒有什麼反應，或對此無能為力，中國下一步侵擾就會鎖定台灣。

陳世民示警，中共宣稱台灣是中國一部分，將台灣當成中國內政問題，現在鎖定東沙島附近海域，未來也可能進一步針對金門、馬祖等離島，必須對中國侵略行為有所因應。

